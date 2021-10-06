6款「低卡健康零食」推薦！好市多、全聯就買得到，吃零食也能維持好身材

低卡健康零食推薦！！疫情期間宅在家耍廢，也可以吃的健康吃的美味～這幾款讓你安心吃不怕胖！激推「健司纖三薯」，純粹無添加糖的高纖地瓜片，是滿足口腹之慾首選喔。

自從比較多時間在家工作後，我家的零食怪漢斯先生真是卯起來囤積零食（深怕吃不到一樣的誇張囤貨耶），不知道是壓力大還是純粹想耍廢，總是零食不離身，家裡隨時都可以踢到零食。想吃零食又擔心體重跟腰圍直線上升，身為「閒妻」的我，最近很認真的研究各種健康零食，為了自己也為了漢斯先生，滿足口腹之慾之外也能吃的健康滿足啊。這次分享六款我平常會買的零食，而且真的是好吃啊，顧及身材之外也要顧及美味。

這六款零食大部分是在好市多、全聯購入，挑選零食首要條件是除了健康之外還要講究美味（身為美食愛好者這點太重要了！！）

吃零食就是撫慰心靈的一件事，不能像吃草一樣單調無聊，這樣生活也太沒樂趣啦。有時候為了身材而強忍口腹之慾，最後通常會放肆大吃，與其這樣不如聰明挑零食，選擇低卡、低脂、低醣、高纖，每次適量吃，不只是能帶來好心情還能維持身材。

Kenji健司纖三薯 熱量：97大卡 / Kcal

纖三薯是好市多(COSTCO)爆紅熱門零食！主打無添加化學成分，每次上架很快就搶購一空！還好友人通知還有存貨，我馬上就衝到好市多採買。

纖三薯的內容物是三種顏色的地瓜片：台57號（黃）地瓜、台66號（橘）地瓜、台73號（紫）地瓜，使用台灣產的地瓜製作，是一款非常台灣味的零食。以低溫真空油炸的方式保留地瓜原味，不添加糖、人工香料、防腐劑，每一口都是地瓜本身的天然甜味，吃起來不只好吃更吃得安心。

帶皮地瓜片，口感比一般洋芋片來的厚一點、酥脆度更明顯，非常涮嘴，而且完全沒有油膩感，越咀嚼地瓜的香氣越明顯。之前有買過別牌的地瓜片，會帶有一種地瓜的草腥味，這款完全沒有耶，只有純粹的地瓜香甜味。

以天然成分圈粉不少人，喜愛吃零食的朋友真的很適合來一包！跟洋芋片相比，這款更高纖健康而且不油膩（每20公克，97大卡）。 豬飛自己會搭配纖三薯、無糖優格、水果、堅果做成健康無負擔的優格碗，吃起來喀滋喀滋的口感又兼具飽足感。而且這地瓜片還榮獲食品界的奧斯卡獎 Monde Selection 2020 國際品質標章金牌，感覺就很厲害。

Kirkland Signature科克蘭特選綜合堅果 熱量：64大卡 / Kcal

堅果桶也是好市多熱銷商品，這款鹹味的綜合堅果包含腰果、杏仁、開心果、夏威夷果仁、巴西栗，口味豐富。眾所皆知每天吃少量堅果好處多多，富含蛋白質、各種維生素、優良油脂，建議每天來一把（每10公克，64大卡），增加飽足感，也能帶來好心情。

我喜歡無調味的堅果桶，漢斯喜歡鹽味的，都好吃啦！也可以用來搭配果汁、無糖優格。

自然主意奇亞籽鑽石鹽藍藻蔥餅 熱量：93.4大卡 / Kcal

蘇打餅一直是健康零食的成員之一，這款以澳洲小麥結合奇亞籽x藍藻x青蔥x鑽石鹽的蘇打餅，光是成分就很健康。不油不膩小小一包能隨身攜帶，嘴饞的時候來一包（每小包，93.4大卡），心情特別好。而且連續三年榮獲「食品界米其林指南」iTQi二星肯定，口感跟香氣都很不錯。

義美生機 穀麥TIME燕麥脆片 (香蕉可可) 熱量：173大卡 / Kcal

纖維滿滿又好吃的點心就是它啦！有莓果、可可兩種口味。不管是早餐、下午茶、宵夜都可以放肆地吃，成分很天然，除了嚴選食材之外，無人工香料、無色素、無防腐劑，烘烤過的脆片酥酥脆脆很像餅乾，而且裡面還有冷凍乾燥的香蕉片，不只飽足還很好吃。倒入牛奶放入麥片就是營養點心囉（每40公克，173大卡）

Kenji健司草莓巧酥脆片 熱量：112大卡 / Kcal

少女系的粉紅色點心來了！這款豬飛很愛！使用日本愛知縣草莓粉、法式甜點使用的草莓乾製作，光是用料就很高級。一拆開看見那粉紅配色還有陣陣的草莓香氣，完全招架不住了。餅乾酥脆好吃，搭配草莓甜香（每小包，112大卡），隨時來一片身邊都充滿粉紅泡泡了。

K-FISH韓國海苔 熱量：25大卡 / Kcal

烘烤的韓國海苔品牌眾多也一直是熱門的零食，不光是可以當零食吃也可以用來夾肉、包飯。以天然紫菜製作，使用少許麻油跟海鹽調味，香酥脆，越吃越涮嘴。而且小包裝（每小包，25大卡），不怕吃下過多熱量。

=========

在下午開始想打瞌睡或是嘴饞想來一些零食慰藉，這六款高纖低卡零食都可以放心吃，再也不必在美食與熱量之間拉扯，聰明選擇健康吃，不用再為了吃下去的熱量而充滿罪惡感囉。

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」