全家3款「鼎泰豐員工餐」開箱！隱藏版「泰式紅咖哩雞飯」百元有找、店內都吃不到

饕客又有新品能入手！全家便利商店去年首度攜手鼎泰豐推聯名鮮食，品牌經典美味「香腸香辣醬黃金蛋炒飯」、「雞肉香辣醬炒麵」89元起就吃得到，上市後備受好評。如今新一波獨家聯名即日起開賣，以店內都吃不到的員工餐菜單開發3款新產品，最低只要42元，隱藏版美食必收！

全家x鼎泰豐二度聯名，新品以店內員工餐人氣菜單為發想。圖／全家便利商店提供

全家x鼎泰豐以「私房豐味」為主題，嚴選主廚最受挑戰的員工餐點為發想，並由內部票選出人氣排行，才精心製成現有的「泰式紅咖哩雞飯」、「宮保雞丁炒麵」與「綠豆薏仁湯」，實際到店內想吃都點不到。根據美食部落客Lily實際感想，最愛跳脫台式招牌的「泰式紅咖哩雞飯」，盛讚雞肉不柴，微辣的咖哩嘗得到濃郁椰奶，味道比7-11最夯綠咖哩略勝一籌。

「泰式紅咖哩雞飯」售價99元、「宮保雞丁炒麵」則為89元。圖／IG@chianghanc授權

此外，Lily嘗鮮後也分享，「宮保雞丁炒麵」的宮保雞丁份量多，整體夠味也香氣足，可惜麵條調味美中不足，因此更愛首波聯名的「雞肉香辣醬炒麵」。而唯一的甜點聯名「綠豆薏仁湯」可謂爆料組合，雖非過於驚艷的滋味，但嘴饞時24小時都能買得到，白天喝也十分消暑又養顏，搭配泰式紅咖哩雞飯亦是絕佳組合，想嘗鮮的人又有新的口袋名單囉！

「綠豆薏仁湯」一碗42元。圖／IG@chianghanc授權

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