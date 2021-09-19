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拿坡里「戰斧雞腿桶」下殺66折回歸！6塊特價314元 爽嗑整隻雞腿到10月中
炸雞控嗨了！拿坡里每回期間限定推出優惠都掀起嘗鮮潮，而炸雞專賣店新推的「戰斧雞腿桶」日前重磅回歸，即日起凡購買一桶6塊戰斧雞腿，即享314元特價，現省160元，中秋開吃超過癮。
有別於之前引起罵戰的腿排桶，拿坡里炸雞店「戰斧雞腿桶」虜獲饕客口碑，採用整個腿庫大排、裹上獨家義式炸雞粉製成，酥脆的外皮帶點微辣，邪惡口味令人上癮，此次登場也讓網友幾乎一片好評，為回訪率極高的品項。品牌即日起推出優惠活動，截至10/11凡至拿坡里炸雞店訂購，皆可用314元購買原價474元的「6塊戰斧雞腿桶」，炸雞控可以一路吃到雙十連假。
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