麥當勞＆拿坡里＆漢堡王「買1送1」、必勝客買1送5！8大速食品牌優惠

中秋連假持續開跑，不論是待在家休息還是出門小旅行，最重要不能餓肚子！今天統整人氣速食品牌新優惠，買一送一、中秋套餐特價、第二件0元，最強懶人包讓你一篇跟上最新消息，好康不漏接。

圖／麥當勞提供

麥當勞近期搶先曝光響應五倍券的「早安優惠券」，9/22起至10/19出示紙本票券或電子版畫面，皆可享有長達28天的促銷。其中最受喜愛的「豬肉滿福堡」、「香鷄蛋堡」、提神必喝中杯「McCafé特選那堤」活動期間天天買一送一；若單點「起司番茄嫩蛋焙果堡」、「培根番茄嫩蛋焙果堡」、「豬肉滿福堡加蛋」或「無敵豬肉滿福堡加蛋」，則可用1元喝到33元指定飲品。

此外，活動另有只要百元的四喜餐，主食包含「吉事漢堡」、「麥香魚」、「麥香鷄」，每套附四塊麥克鷄塊、一份小薯及一杯28元冷或熱飲；升級版五福餐則以「大麥克」、「雙層牛肉吉事堡」、「勁辣鷄腿堡」為主角，附餐再加碼一份2塊的勁辣香鷄翅，150元吃得到。

漢堡王買一送一：截至9/23

圖／漢堡王提供

漢堡王早前推出的9月電子優惠券截至9/30仍有效，「脆洋蔥牛肉堡」、中薯、辣薯球及中杯可樂皆有買一送一。而因應五倍券品牌再加碼，快閃祭出8款人氣品項買一送一，單犇牛肉堡、花生脆雞堡、起士脆雞堡乃至濃郁咖啡聖代統統買一送一，包含超猛新品「五倍濃郁起司牛肉堡」也適用優惠，兩顆只要139元，起司控會愛。

提醒大家限時優惠每品項限購2份，不論現場購買出示優惠券或輸入優惠碼（如P0148、P0096）皆享優惠，兒童樂園、機場及竹科台積P1店、台中美光、南科台積不配合此活動，數量有限售完為止。

拿坡里披薩買一送一：截至9/30

圖／拿坡里官方粉絲團

三商集團推出的「三商振興福利社」電子票券截至9/30皆適用，旗下餐飲品牌之一拿坡里披薩店也推出了專屬好康，9/30前憑電子優惠券可兌換任一口味「小披薩」、「黃金咖哩雞柳條」買一送一。

拿坡里炸雞店「戰斧雞腿桶」66折：截至10/11

圖／拿坡里官方粉絲團

拿坡里炸雞店備受好評的「戰斧雞腿桶」日前重磅回歸，即日起至10/11還能獨享特價，原價474元的6塊「戰斧雞腿桶」下殺66折，314元買得到。

圖／肯德基官網、編輯攝影

肯德基中秋限定套餐快閃開賣，9/21結束前憑優惠代碼「50325」可購買優惠套餐，每份499元有7塊辣味咔啦脆雞、6顆原味蛋撻、1份大份雞米花、1份雙色轉轉QQ球與1瓶瓶裝可樂。促銷套餐10:30am後開始供應，不限致電訂餐、官網或現場購買，但品項為限量供應，售完為止。

21風味館系列優惠：最晚截至9/30

因應中秋首日本土確診+0好消息，21風味館推出第二件0元優惠，只要當天中央疫情指揮中心記者會公告零確診，當日各店營業結束前現場購買蜂蜜綠茶中杯、冬瓜檸檬凍飲或可頌+雞蓉玉米濃湯點心組，統統買一送一，最高現省79元。

圖／21風味館官網

而招牌香草烤雞截至9/21享79折優惠，原價440元只要348元，再免費領取2份烤雞沾醬及10顆Poppies小泡芙。另外，截至9/30，只要透過外送平台foodmo訂餐，單筆訂單滿250元現折80元。

必勝客買一送5：截至10/31

中秋不想出門吃大餐，待在家叫外送也有優惠。即日起至10/31憑優惠代碼「21860」訂購一顆650元或以上的鬆厚大披薩，即贈2個鬆厚小披薩，BBQ烤雞2翅2腿、1份薯金幣及1瓶1.25公升的七喜汽水，現賺945元吃大餐，披薩口味任選。

圖／必勝客提供

此外，截至11/1若下載PK雙饗卡APP並加入會員，消費滿800元還會贈送2000元的週年慶優惠券，當筆訂單再加送小份薯金幣。未來持週年慶優惠券凡單筆消費達品項指定門檻，即可享免費兌換商品，還可數位轉贈。優惠券內容餐點含韓式泡菜燒肉鬆厚小比薩、夏威夷鬆厚小比薩、和風章魚燒鬆厚個人比薩、HOT燒小拼盤、冰藏起司塔等多款招牌必吃。

繼光香香雞中秋分享餐特價：截至9/26

台灣速食品牌之一「繼光香香雞」繼早前首度開賣冠軍咖哩炸雞桶，即日起也於全台門市推出中秋分享餐，6塊炸雞桶、墨魚甜不辣、蒜脆杏鮑菇原價480元，截至9/26為止致電預訂僅399元。

圖／繼光香香雞臉書專頁

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