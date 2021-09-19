嘉義人吃爆！逢甲最夯「朴大哥的韓式炸雞」新店登場，1元脆薯優惠到10月

嘉義炸雞控有福了！台中超人氣「朴大哥的韓式炸雞」為逢甲商圈爆夯款必吃炸雞，如今品牌首度進駐嘉義，特別選在熱鬧的中秋連假開幕，並加碼長達一個月的「加1元多一份薯條」優惠，讓嘉義人買回家大口吃肉。

圖／朴大哥的韓式炸雞-嘉義店臉書專頁

號稱台灣第一家韓式炸雞店的「朴大哥的韓式炸雞」由道地韓國人所開設，於逢甲及一中各有一家門市，招牌「火辣黑醬炸雞翅」、「火辣紅醬無骨炸雞塊」、「起司辣炒年糕麵」都是入門必點，不敢吃辣也有原味、紅醬及黑醬可以選擇。

此次品牌插旗嘉義康樂街，即日起正式營業，因應疫情暫時不開放內用，但截至10/17只要按讚或打卡，都能獨享「加1元多一份原味薯條」，作為晚餐或宵夜都過癮，嘉義人先就近衝！

圖／朴大哥的韓式炸雞-嘉義店臉書專頁

朴大哥的韓式炸雞 嘉義康樂店地址：嘉義市東區過溝里康樂街44號

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