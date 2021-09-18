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肯德基「7塊雞+蛋撻禮盒+2款炸物+可樂」免500、蛋撻買1送1！中秋優惠只賣4天
中秋連假快樂吃雞！肯德基每回佳節都會快閃推出優惠套餐，今年打造只賣4天的「中秋節賞月樂享餐」，炸雞桶、蛋撻、雞米花、QQ球加上可樂一律500元有找，內用、外帶、外送皆適用，不論是買回家取代烤肉或是小旅行時享用都過癮。
肯德基開賣中秋限定套餐，即日起至9/21為止，憑優惠代碼「50325」即可購買優惠套餐，品項有7塊辣味咔啦脆雞、6顆原味蛋撻、1份大份雞米花、1份雙色轉轉QQ球與1瓶瓶裝可樂。促銷套餐10:30am後開始供應，致電訂餐、官網或現場都買得到，但為限量供應，售完為止。另外提醒大家，商品無法更換其他內容，優惠券產品不列入滿額門檻計算，不得與其他優惠併用。
此外，有「被炸雞耽誤的蛋撻店」稱號的肯德基，截至10/4為止也有2大中秋特別好康。活動期間凡於肯德基門市或官網購買電子版「蛋撻熟客卡」，皆可獲贈原味蛋撻單顆兌換券，買3張再送4張蛋撻兌換券；若透過「PK雙饗卡APP」一次購買10盒「原味蛋撻禮盒」，即打8折，現省370元，還可分次單盒兌換，或數位轉贈給其他好友，兌換期限至2022/12/31，超適合蛋撻控團購買起來。
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