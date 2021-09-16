喜來登「十二廚」Buffet回歸了！海陸料理全面升級，吃的到「米其林餐盤」烤鴨、持餐券加碼20%抵用金

在因為疫情關閉四個多月的自助餐Buffet後，叫好又叫座的台北喜來登大飯店「十二廚」正式重磅回歸了，除了有超安全防疫隔板與同桌不共食準則外，還將主角菜色豪華再升級，安格斯黑牛、加拿大雪蟹腳與海膽醬焗烤龍蝦等統統都有，快撥打電話吃起來吧！

圖／台北喜來登大飯店官網

在疫情趨緩的情況下，政府疫情限令也逐步放寬，台北喜來登大飯店也特地規劃十二廚自助餐廳全區架設「透明隔板」，也為了防疫的最高準則，餐廳特地將所有餐點以「單人份料理」呈現，強調現點現做，還有個人托盤可以使用，若還不放心，喜來登還針對各餐櫃臺設置協助點取餐服務，讓消費者不用夾取也可以享有安心爽吃的奢華體驗。

圖／台北喜來登大飯店官網

這回的「Buffet重啟」，特地規劃全新菜色豪華再升級，從現切果燻安格斯黑牛、加拿大雪蟹腳、海膽醬焗烤龍蝦與鮮蒸沙公沙母等頂級海陸料理外，還可以吃到「米其林餐盤推薦」的辰園烤鴨。值得一提的是，若持有2020年ITF旅展的餐券，在即日起至9月30日前前往用餐，可享有加碼回饋券面金額20%的餐飲抵用金喔。更多好康優惠請至官網最新消息查詢。

圖／台北喜來登大飯店官網

圖／台北喜來登大飯店官網

台北喜來登大飯店「十二廚」自助餐

官網：https://www.sheratongrandtaipei.com/

營業時間：午餐中午11點半至下午2點半，晚餐晚上6點至9點（各餐檯供應時間至營業結束前30分鐘）

價格：午餐為週一至週五成人每位1,490元+10%，週六至週日成人每位1,690元+10%；晚餐為週一至週四成人每位1,490元+10%，週五至週日成人每位1,690元+10%

地址：台北市忠孝東路一段12號1樓

電話：02-2321-1818

圖／台北喜來登大飯店官網

圖／台北喜來登大飯店官網

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