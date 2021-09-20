國賓大沙公、凱達品蟹宴！ 旬之美味邀約饕客 「秋蟹饗宴」開跑

秋蟹盛宴-砂鍋麻辣蟹。 圖：台北國賓大飯店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】天氣漸涼適合大啖肥美螃蟹的秋季將來臨，每年中秋前後，螃蟹肉質細嫩、蟹膏飽滿鮮黃，是品蟹最好的時節，各大飯店也推出不少秋蟹美饌，喜愛吃蟹的饕客時機正好！

大啖秋蟹趁現在！國賓川菜廳六種吃法新上市

台北國賓大飯店嚴選秋天產地直送，最新鮮、肥美的各類蟹蟳，透過蒸、炸、燜、炒等精湛多元的料理手法，將經典調味融入蟹中。國賓川菜廳今年特別祭出六道秋蟹料理，選用肉質肥美的蟹蟳搭佐四川特有的辛香料，幻化出道道香、麻、酸、辣的鮮味美饌，讓螃蟹呈現川式新風味。

青醬大沙公集「鮮、香、辣、爽」於一身，肉質肥美的沙公與主廚調配多時的青翠辣醬一同醬燒提鮮，後放入蛤蜊、金針菇與寬粉條吸取湯汁精華，多層次的口感麻中帶香後勁十足。溜蛋辣沙公辛中帶酸的口感帶出些許南洋氣息，主廚加入了馬來南薑、香茅以及檸檬汁等南洋風元素，與綿密的奶油蛋白一同入口，酸香帶勁回味無窮。

砂鍋麻辣蟹，主廚將川菜廳秘製水煮醬與花椒油一同煨煮醬燒進肉質肥美的螃蟹中，加入洋菇、精靈菇及蛤蜊提升鮮甜餘韻，麻辣湯汁辛香甘甜香辣夠味。鮮美麻辣的乾鍋辣醬蟹與馬鈴薯、花椰菜大火拌炒，正宗麻辣的香氣賦予新鮮彈牙的沙公特殊香麻口感，吃起來香氣濃郁誘人食欲。

▲找_蟳_秋天肥美海味，紅蟳饗宴套餐。 圖：台北新板希爾頓酒店／提供

台北新板希爾頓酒店 紅蟳秋蟹套餐、海陸饗宴隨您挑

新北市唯一國際飯店台北新板希爾頓酒店，推出「食欲之秋」一泊二食住房專案，主打「季節秋蟹與6盎司的肋眼牛排」隨您挑！即日起至10月8日，凡雙人入住希爾頓客房，平日僅3,999元、假日4,499元（含稅及服務費），享雙人早餐及晚餐。 「食欲之秋」住房專案，入住希爾頓客房，除了雙人活力早餐外，晚餐可挑選西式「Market Flavor悅．市集」的「海陸饗宴」吃到飽，不論是爐烤６盎司美國肋眼牛排、BBQ豬肋排、海鮮拼盤等主餐，連沙拉、前菜、湯品皆可盡情享用，餐點需使用完畢方可續點。防疫期間除了菜單電子化外，更採每桌專人位上服務，為消費者把關安心無虞的用餐環境。

▲「秋蟹雙人套餐」挑選近5兩重的紅蟳清蒸入菜。 圖：台北新板希爾頓酒店／提供

偏好中餐的饕客也可選擇青雅中餐廳的「秋蟹雙人套餐」，套餐價值3,000元+10%。餐點內容包含，「茗品迎賓集」、「慢火柴把老鴨盅」、「馬友翡翠炒飯」、「清蒸紅蟳」、「枸杞蟲草花時蔬」、「黑糖薑母茶」、「寶島四季水果」。其中，「馬友翡翠炒飯」以特選鹹魚爆炒後，有獨特的鑊氣，並創意加入抹茶粉，入口散發淡淡香氣，視覺、味覺雙重享受。重頭戲的「清蒸紅蟳」，主廚則是挑選近5兩重的紅蟳清蒸入菜，配上特製薑醋，滿滿海味擄獲饕客的胃。

▲「邂逅金秋‧品蟹宴」每道只要680元。 圖：台北凱達大飯店／提供

直送萬里蟹 挑戰飯店CP值最高之品蟹宴

每年9至12月是萬里蟹盛產，想品嚐最新鮮、肥美的萬里蟹，除了到漁港漁市外，今年秋天台北凱達大飯店與新北市政府所打造的「萬里蟹」品牌合作，由行政主廚戴于益以創新台式混搭異國風味設計出三道萬里蟹主題佳餚與一套合菜，除展現萬里蟹料理多變精妙的極致美味外，也讓饕客們有更多元的選擇！

▲香蟹六人合菜每套4,600元。 圖：台北凱達大飯店／提供

「邂逅金秋‧品蟹宴」每道只要680元，凱達香蟹六人合菜每套也只要4,600元，再也不用千里迢迢到漁港，在市區捷運就可以到的飯店，就可以享受最「對時」、「尚青」的肥美的萬里蟹！輕鬆大快朵頤，不論外帶或是內用，CP值都爆表！

最受饕客喜愛的新加坡經典名菜「星洲辣椒蟹」，主廚以天然香料調製的獨門醬料與新鮮的三點蟹燒煮入味，起鍋前再淋上小農有機蛋汁，讓蟹肉纏繞著迷人順口的辣與酸，附上鬆軟麵包，沾裹酸辣且鮮味十足的醬汁，入口享用更令人留戀不已；改良自粵菜著名鮮蝦粉絲煲作法製作而成的「咖哩鮮蟹粉絲煲」，金黃色的香濃咖哩完美融入肉質細緻的三點蟹與口感Ｑ彈的日本葛粉，讓人食慾大開；有著濃濃台式風情的「台式洋蔥桂花蟹」，將現撈的三點蟹以180度高溫油炸鎖住鮮甜海味，搭配小農有機蛋與洋蔥一起爆炒，滑潤噴香且餘味無窮。

▲霸王級龍蝦套餐。 圖：台中福華大飯店／提供

搶攻中秋外帶市場 霸王級龍蝦六人套餐

台中福華推出霸王龍蝦外帶活動，滿足不同族群考量與需求，讓佳節樂團圓氣氛可以發揮到極致。其中，「六人霸王級龍蝦外帶組」十分吸睛，外帶自取更打85折。為讓中秋更Chill，現場消費加贈啤酒6瓶，「霸王級龍蝦外帶組」選用澳洲巨無霸大龍蝦，肉多鮮甜，先將龍蝦洗淨後切成兩半，於表面灑上適量海鹽後，置於烤台上炭烤而成，肥厚的龍蝦肉香甜Q彈，是愛吃海鮮的饕客無法抗拒的美味。

套餐另包含深受客人喜愛的奶絲焗海老、主廚精心炙燒的福華私廚牛小排，甜點更將應景獻上香甜可口的「四喜桃膠雲耳養生露」等七道菜式，85折優惠每套5,888元起，In-line訂餐更享加贈火烤椰子水(1000ml)2瓶。

▲烤鴨套餐。 圖：台中福華大飯店／提供

此外，饕客必吃的江南村金陵片皮鴨也順勢推出「6人鴨箱寶」（5,888元）、人氣級「紹興醉雞、香滷牛腱、蔥㸆鯽魚」，滿足老饕的胃，一鴨三吃的經典好滋味再加碼杭州東坡肉、江南栗子燒雞丁、川瓜籽油拌菜、京杭桂圓紫米露、杭鄉白米，…等經典不容錯過的好菜，絕對是過節必吃的經典套餐。

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