雙餡組合太邪惡！ 盤點2021「最夯麥當勞甜點」 5款甜蜜滋味療癒你的心

image source:IG/@kelly_foodlife、麥當勞

文/徐暘甯

說到麥當勞，你第一個想到的一定是炸雞、漢堡、薯條這些速食吧？不過，麥當勞推出的超夯甜點們，正準備要來顛覆你的印象！今天網路溫度計就幫大家整理出2021年最火紅的5款麥當勞甜點，療癒你的心，下次跟著這樣吃準沒錯！

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#香蕉巧克力風味雙餡派

在國外爆紅的雙餡派，之前就曾在網路上引爆話題，讓台灣的麥粉們引頸期盼、敲碗許願能在台灣上市，現在台灣真的吃得到啦！酥脆巧克力派皮搭上香甜滑順的香蕉與巧克力雙重風味內餡，如此夢幻可口的搭配，一上市就掀起網友瘋狂討論，感動直呼「心心念念終於等到它了」、「香蕉加巧克力，根本神仙組合啊！」、「雙餡太邪惡了~~」。

身為甜點控，品嘗甜食就是一種撫慰身心靈的日常小確幸，麥當勞雙餡派絕對是你不能錯過的療癒系下午茶首選。不僅雙餡美味讓人口水直流，還有限定包裝也超吸睛，黃色與巧克力色的撞色設計，呼應內餡風味的代表色讓小編忍不住大喊「實在有夠可愛」。

全新登場的麥當勞雙餡派，期間限定而且售完為止。還在等什麼，趕快衝一波吃起來！

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#蕎麥芝麻冰炫風

除了香蕉巧克力風味雙餡派，還想抓住夏天的尾巴來點冰涼的爽快享受？那你一定要來杯蕎麥芝麻冰炫風，這款被網友喻為「被疫情擔誤的冰炫風」，期間限定要吃要快，一次吃到酥脆蕎麥粒、深焙芝麻粉、加上奶香冰淇淋的三重風味，讓你一口接一口、越吃越上癮。

經過高溫焙炒的深焙芝麻，融入濃密滑順的奶香冰淇淋，再撒上充滿陽光穀香的黃金蕎麥脆粒，增添豐富口感！嚴選來自花蓮玉里的黃金蕎麥，以紅外線技術膨發至口感酥脆，非油炸且保留完整營養，讓整體口感更有層次，吃過的網友都大讚「芝麻超香超濃」、「蕎麥脆脆的口感加進冰淇淋很搭耶」、「口感層次跟香味都有升級的感覺」，有誰能拒絕這樣甜而不膩的消暑好滋味呢？

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#McCafé肉桂捲

肉桂控請注意！網路人氣爆棚的肉桂捲，現在麥當勞也能買到，而且只要50元就能開心吃，小資族也不用怕荷包見底吃不起，是不是超佛心！由法國直送台灣、每日在店烘焙，因此是限店限量供應，要在設有McCafé的麥當勞餐廳才買得到喔！

如果你是初次嘗試的肉桂捲小白也別擔心，McCafé肉桂捲的濃醇香氣與甜度都恰到好處，不用擔心味道會過度猛烈、無法接受，是一款大人小孩都適合的點心；選用純天然的醇香奶油，屬於鬆軟潤口的質感，外表酥脆、內餡量相當有誠意，有網友說連肉桂香都相當高級，溫暖獨特的肉桂馨香與鬆軟麵包，配上一杯香濃咖啡，就是最完美愜意的午茶組合！

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#蛋捲冰淇淋

說到麥當勞甜點，怎麼能不提到大家心中最經典的蛋捲冰淇淋呢！尤其它經濟實惠的價格，對零用錢拮据的學生族群來說，根本就是炎炎夏日裡的省錢冰品冠軍，一次吃三支也不覺得心痛啊！

濃郁奶香的滑順冰淇淋搭配酥脆餅乾杯，一入口就是記憶中簡單又純粹的幸福滋味，而且內行的網友們還開發了各式各樣專屬蛋捲冰淇淋的隱藏吃法，不管是配咖啡、配薯條，甚至是沾番茄醬都能蹦出奇妙新滋味，堪稱是麥當勞最百搭的甜甜好味道。

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#蘋果派

雖然有強勢登場的香蕉巧克力風味雙餡派，但也別忘了元祖級的超人氣商品—蘋果派！酥脆外皮與飽滿內餡，濃郁厚實的肉桂香氣融入酸甜可口的蘋果果粒，多重口感在味蕾中相互交會，豐富的層次宛如一首交響樂在口中華麗演奏著。

不只新鮮趁熱吃可以帶來滿滿幸福感，另外也有老饕激推「先冷凍再吃」的內行吃法。據說把蘋果派拿去冰過之後別有一番風味；還有人推薦搭配冰炫風一起吃，也是另一種提升口感豐富度的神級吃法呦！

image source:麥當勞









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