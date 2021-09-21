台北療癒系「彩色貝殼」義大利麵！靜岡美食Beppin Pasta登台，開幕送烘蛋、披薩

撰文、攝影＞吳丁江

正宗的義式美食，多半不是頂級大廚的功勞，反而出自每個義大利媽媽的小廚房，他們親手製作麵體、善用當季食材，以最簡單的方式為家人端出最暖心的菜色，這樣的料理手法與台灣飲食日常相當接近，直接影響國內饕客對於各種義式料理的接受度。發源於日本靜岡的Beppin食堂，首次海外展店就選擇與台灣慕里諾國際餐飲集團合作，以2.0升級版餐廳為概念的Beppin Pasta以少有的自製生麵為賣點，9月中旬正式加入信義區的餐飲一級戰區，其中，堪稱視覺與味覺雙重饗宴的彩色貝殼麵不用猜就知道它將很快成為IG打卡的熱門關鍵字！

沿襲品牌精神吃在地、吃健康 還有義大利麵升級3大關鍵

慕里諾集團引進並開設的BEPPIN PASTA，不但延續靜岡本店與小農契作，提供新鮮美味與健康兼具的理念，使用高達90%以上的本地食材，更選出義大利麵菜式作為首家海外店的亮點，並再加入自製生鮮義大利麵的優勢，成為BEPPIN 2.0升級版餐廳。

▴餐廳每天自製生鮮義大利麵，從直麵條、筆管麵到招牌彩色貝殼麵，務求義大利麵的美味是從最基礎的麵體由內往外發散。（圖片來源：吳丁江攝影） ▴餐廳每天自製生鮮義大利麵，從直麵條、筆管麵到招牌彩色貝殼麵，務求義大利麵的美味是從最基礎的麵體由內往外發散。（圖片來源：吳丁江攝影）

在自製義大利生麵的部分，影響美味與口感的的關鍵在於麵粉選用。一般以生麵製作的義大利麵，會有口感較軟、缺乏咬勁的問題，但BEPPIN PASTA加入這3個關鍵為義麵升級：（1）精選加拿大硬質杜蘭小麥粉、（2）義大利麵製麵機高壓製作口感更紮實麵條、（3）生麵製成後冷藏儲放熟成一日再使用。

不只安心又美味 現場製麵是高顏質吸客絕招

台灣饕客看日本料理或日本品牌餐廳，都自帶一副愛心濾鏡，BEPPIN PASTA在餐廳前場特別設置透明製麵區，主要提供饕客們瞭解生麵的製作過程同時安心享用上桌的義麵料理，每日不定時進行「製麵秀」額外提供一個用餐時的驚喜時刻。無論餐廳內最吸睛的彩色貝殼麵，或其他餐點裡的直麵、筆管麵，都以義大利麵製麵機搭配不同模具現場製作。

▴揉入甜菜根天然色澤的紅色貝殼麵，是不是跟賽巴斯丁的紅色外衣很像，能親眼看著新鮮製作的貝殼麵一顆顆掉入籃筐，絕對療癒。（圖片來源：吳丁江攝影）

繽紛多色的彩色貝殼麵，美麗的色澤來自於紅色甜菜根、黃色麵粉原色、綠色羽衣甘藍、藍色蝶豆花、紫色紫薯、黑色竹炭共6種天然食材打造，除了上相的高顏值，還具有天然蔬果的營養。親眼看著從製麵機模具孔洞中一格格推擠出來時，耳內會自動播放迪士尼動畫小美人魚的主題曲〈Under The Sea〉，當彩色貝殼麵被旋轉刀片裁切落入籃筐時，綠色的愛麗兒、黃色的小比目魚、紅色的賽巴斯丁好像都在空中隨音樂舞動著，霎時間身心都被療癒了。 ▴不需多說什麼，吃貨們一見了這盤彩色貝殼就立刻被懾去三魂七魄。（圖片來源：吳丁江攝影）

想立刻把如此高顏值的招牌貝殼麵收進五臟廟嗎？菜單上的任何一道義大利麵都可選擇加價20元升級為彩色貝殼麵（湯麵品項除外），多達近30道、五花八門的品項中，可以先試試主廚推薦鮭魚與蔬菜搭配的「智利鮭魚綠蘆筍奶油青醬義麵」或「健康綜合堅果彩色貝殼麵沙拉」，後者除了有一整缽滿滿的營養蔬果，燙熟再冰鎮過的貝殼麵更富彈牙嚼勁，每一口都能吃到濃郁的堅果香氣，相當值得推薦。

▴健康綜合堅果彩色貝殼麵沙拉不但是網美沙拉，也是一碗營養高纖、滋味厚實，同時能餵飽男子漢的料理。（圖片來源：吳丁江攝影）

▴彩色貝殼麵特別推薦選擇橄欖油清炒口味，能最呈現五彩色澤與揉入麵體的天然食材風味。（圖片來源：吳丁江攝影）

排餐、燉飯與一品料理 打造食肉獸的天堂美食

除了強打義大利麵，BEPPIN PASTA主廚還有更多招牌好菜，同時精挑細選雲林「究好豬」、南投「桂丁雞」、嘉義「蝦覓世界」生鮮蝦仁作為特選安心食材。

▴精選肉品的排餐料理，究好豬、桂丁雞到各類海鮮，都會讓人豎起大拇指讚賞。（圖片來源：吳丁江攝影） ▴精選肉品的排餐料理，究好豬、桂丁雞到各類海鮮，都會讓人豎起大拇指讚賞。（圖片來源：吳丁江攝影）

招牌料理「直火風味燒烤牛肉切片冷盤」將美國牛沙朗修清筋膜後綁線定型，大火煎製表面金黃後放入蒸箱烹調，「蒸製」的牛肉薄片軟嫩清爽，減去油脂的厚重感，讓饕客充分品嚐純粹的牛肉鮮甜口感，特製牛肉片還能做成另一道「直火風味燒烤牛肉沙拉」，同樣美味十足。

▴直火風味燒烤牛肉切片，搭配風味細緻微辛的芥末籽醬，更能凸顯牛肉香氣。（圖片來源：吳丁江攝影） ▴直火風味燒烤牛肉切片，搭配風味細緻微辛的芥末籽醬，更能凸顯牛肉香氣。（圖片來源：吳丁江攝影）

匯聚豐富蔬菜營養的「香蒜野菇炒時蔬」，以富含多種維生素的孢子甘藍為首，加上擁有鈣、鐵等礦物質的黃綠櫛瓜、小蕃茄、香菇等時蔬，蔬菜的香甜在清新蒜香下顯得更為爽口。

▴香蒜野菇炒時蔬最能吃到Beppin注重新鮮蔬果營養的品牌精神。（圖片來源：吳丁江攝影） ▴香蒜野菇炒時蔬最能吃到Beppin注重新鮮蔬果營養的品牌精神。（圖片來源：吳丁江攝影）

台灣獨家限定推出的「義式蔬菜烘蛋」，外觀有如可愛的蛋糕，使用蔬菜邊角料搭配土雞蛋烘烤，不僅將減少食材浪費的永續概念轉化為健康美食，烘烤後口感柔嫩宛如蛋糕般綿密細膩，上桌時於烘蛋上方刨切起司，盤邊再搭配與茄汁麵相同的sauce，簡直美味三重奏。 ▴柔嫩細膩的義式蔬菜烘蛋，可說是大人小孩都會喜歡的美味三重奏，相當值得一嚐。（圖片來源：吳丁江攝影）

[開幕搶先報] 好康優惠不能錯過 ▴圖片來源：吳丁江攝影

①9/16~9/18：開幕首3日，每日前30名義大利麵半價（限內用）②9/19~9/25：單點義大利麵，贈送義式蔬菜烘蛋（價值NT$85）③9/26~9/30：消費滿千，贈送6吋披薩（瑪格麗特／藍紋起士口味擇一）

[吃貨看這邊] 彩色貝殼麵底家啦 ▴圖片來源：Beppin Pasta提供 ▴圖片來源：Beppin Pasta提供

BEPPIN PASTA地址：台北市信義區忠孝東路五段8號B2（統一時代百貨美食街）電話：02-2723-2998營業時間：週日~週四11:00~21:30（週五／週六／假日前延長至22:00）

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