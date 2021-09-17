爆狂流沙內餡、秒殺完售！中秋限量楓茶記「菠蘿月餅 X 流心奶黃月餅」香港米其林主廚監製

很多朋友敲碗詢問尼力是否有吃過楓茶記的菠蘿酥月餅，咬下會卡滋酥脆，跟招牌熱銷的菠蘿酥皮一樣可口的好吃月餅。去年楓茶記推出菠蘿酥月餅就造成搶購，今年一推出直接秒殺完售上千盒。隱藏版限量的還有更狂更細膩的奶黃流心月餅，一樣純手工製作，香港米其林名廚技術指導，綿密順口的港式月餅，媲美香港知名的大廠月餅，更是減糖、減油，適合台灣人的流心奶黃月餅。

出貨時間：9/14開始陸續自取、出貨

9/14後開始門市取貨，奶黃流心月餅數量有限售完為止，月餅均採用手工製做，建議提前預訂（每日18:00結單）

純手製作，一年只有一次限量販售的奶黃流心月餅禮盒。香港米其林名廚傳承的風味，減糖減油細膩風味的港式月餅。充滿香港街頭風格的月餅禮盒包裝，超級想念香港懷舊叮叮車。

高雄超過數十年的楓茶記，港式冰火菠蘿油、港式飲品。中秋佳節也推出港式月餅，每一個環節都很講究，菠蘿酥月餅禮盒一推出直接秒殺完售，上千盒的銷路很狂啊～

很多人也詢問這款港式

奶黃流心月餅禮盒，一盒8入，給你濃情蜜意的港式風味。免飛香港，把經典港式月餅完美呈現，送禮推薦、限量搶購中。

純手工製作、港式經典風味的流心月餅，每一顆切開來都是流竄的內餡，完全不需要烤過。細膩的功夫手法，獨家熟成蛋黃配料，加入頂級鮮奶、奶油調配，絕對流心、絕對爆漿。充滿香港街頭風的外盒設計，搭配手提繩，整個很有質感，送禮也大氣。

每一顆都是純手工調配的內餡、壓膜製作，星級的月餅推薦，每一口絕對爆漿。奶黃流心月餅限量供應、每一顆都很珍貴，味蕾頂級享受。

中秋月餅推薦，絕對不可以少了港式風味的奶黃流心月餅，推薦楓茶記與香港星級主廚攜手合作的奶黃流心月餅。

回味無窮的細膩奶黃流心風味，錯過中秋就要在等明年啊！！！

楓茶記與香港星級主廚獨家研發金沙奶黃流心內餡，減低糖度還有拉出鹹蛋流心內餡風味，每一顆都是細緻的口感，吃不膩的飽滿層次香氣。

讓每一口都可以很細膩，不甜膩風味十足，使用上等紅土鹹蛋黃，完全無蛋腥味。

每一個食材的用心挑選、嚴格把關，才能完成頂級的美味流心月餅。

口感帶一點鬆軟綿密，加入天然蜂蜜、優雅甜味不膩相當可口。

奶黃風味細緻口齒流香，滿嘴的濕潤、鹹蛋黃流心帶乳香。不要小看一小顆，扎實用料吃完會有飽足感。

媲美香港月餅，深受饕客喜歡。楓茶記奶黃流心月餅好威，絕對要吃看看！

獨家的手法、不用烤就能爆漿，每一顆切開來都是濕潤爆漿流心。

視覺整個都被征服了，咬下整個濕潤奶黃流心，充滿港式風味、細緻口感，完全不卡喉嚨，舒服優雅的高級享受，好好吃！

使用天然奶油，不添加防腐劑，收到後馬上打開來新鮮享用，讓你一秒飛香港、味蕾。

抿再嘴裡細膩的口感化開䅘，乳香奶黃很順口～鹹甜滋味很優雅細膩。

完全不會有蛋腥味，非常香甜可口。

好吃不膩，口齒流香、相當舒服的柔和風味。

不用烤，奶黃流心月餅每一顆絕對爆漿～

菠蘿月餅禮盒秒殺完售，明年手腳記得要快啊！！！

楓茶記推出兩款獨家月餅，深受饕客的喜歡，能夠感受不同風味的月餅享受唷！

菠蘿月餅可以咀嚼到卡滋口感的表皮，一盒有8入（四種口味）

顛覆味蕾層次享受，下次要早點搶購！

9/14後開始門市取貨，奶黃流心月餅數量有限售完為止，月餅均採用手工製做，建議提前預訂（每日18:00結單）

訂購資訊

原價$760預購優惠價$680

即日起售完為止

期日首波門市取貨日為9/11(六)起

首波門市取貨限至聖總店，9/14號起開放其他門市取貨

可來電、門市現場預定

如需宅配 三盒以內常溫運費$150

✅ 滿額折扣 ✅ 10盒以上95折

✅ 滿額免運 ✅ 3盒(含)以上免運費

取貨地點：

至聖總店｜高雄市左營區至聖路291號｜電話：07-557-5189

高雄高美館店｜高雄市鼓山區青海路113號｜電話：07-522-6592

台南勝利店｜台南市東區勝利路54號｜電話：06-209-0966

屏東東港店｜屏東縣東港鎮中山路22號｜電話：08-833-0323

雲林北港店｜雲林縣北港鎮民主路72號｜電話：05-773-0228

台中大墩店｜台中市南屯區大墩路860號｜電話：04-2320-3300

出貨時間：9/14開始陸續自取、出貨

楓茶記總店—冰火菠蘿油

位置：高雄市高雄市左營區至聖路291號

服務專線：07 557 5189

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文章來源：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 FB：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

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