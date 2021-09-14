千葉火鍋「30隻蝦＋600克肉品」免500吃超飽！4款大胃王級鍋物188元起

中秋節別只懂得吃烤肉！人氣連鎖品牌「千葉火鍋」推出4款套餐優惠，最低188元即可外帶爆量級鍋物，最狂的「30隻蝦及600克肉」活動更只要498元，截至10月底都買得到，大胃王也能趁著中秋連假搶先出動，買回家吃個過癮！

圖／千葉火鍋提供

千葉火鍋旗下新北分店日前配合防疫指引暫停內用，特別集結全台門市推出4款爆量鍋物組合，即日開賣至10/31為止。其中最搶眼的莫過於原價799元的「海陸吃很飽鍋物」，30隻鮮蝦、300克牛肉、300克豬肉加上菜盤及主食下殺至498元，500元有找就能多人分食，海鮮控、肉肉控一網打盡。

喜歡吃肉的鍋控若希望獨享美食，特價188元的「肉爆量鍋物」為最高CP值首選，湯底、菜盤、肉品統統下鍋煮滾即可食用，便利又划算。海鮮控另有198元「蝦爆量鍋物」或綜合版238元「海陸雙霸鍋」可選擇，加上蛤蜊吃得更滿足。

提醒大家中原、三重、金城、新千葉火鍋-西門町店不適用此活動，為免久候可事前致電預訂。

圖／千葉火鍋臉書專頁

圖／千葉火鍋臉書專頁

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