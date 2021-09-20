爐火碳烤牛排開吃！BELLINI Pasta Pasta全新概念店進駐南港

【旅奇傳媒/編輯部報導】純正的義式佳餚讓人舌尖顫動，美味的爐火碳烤牛排、經典醬汁的義大利麵，交融出驚嘆讚賞！邁入第20年的B.P.P秉持著職人的精神與堅持，以創造顧客最美好的用餐體驗為初衷，不斷推出嶄新味覺，全新概念店進駐南港CITYLINK了！

BELLINI Pasta Pasta南港潤泰店，由日籍行政主廚紺野史朗領軍，致力呈現食材自然風味，打造出17道全新菜色，特別推薦爐火炭烤「美國丁骨牛排」，挑戰義式餐廳中CP值最高，600克大份量1,580元！吃素嗎，別擔心B.P.P也推出一系列特色蔬食料理，讓食素者有生菜沙拉以外的多樣選擇；多道招牌Pizza & Pasta更是經典不墜的必嚐美味！

▲炭烤美國丁骨牛排。 圖：三澧企業股份有限公司／提供

大口吃肉 爐火炭烤原塊牛排

B.P.P南港潤泰店首度加入兩道生力軍「炭烤美國丁骨牛排」、「炭烤美國翼板牛排」。特別推薦「炭烤美國丁骨牛排」，以中間的丁骨為區隔，分別由一片菲力與一片紐約客組成。菲力肉質軟嫩脂肪量少、紐約客油花分佈均勻富嚼勁，一次體驗兩種肉質的幸福滋味，三五好友相約在義大利餐廳輕鬆享受丁骨牛排，超Chill。

特製炭烤爐火檯，以約400度的高溫將表面炙烤出烙紋並產生焦化的梅納反應，3分熟即快速離火移到加熱至350度的專用瓷盤上，確保肉汁完整保留。牛排以橄欖油、迷迭香，胡椒鹽巴簡單調味，最後放上奶油塊，每一口都具有馥郁的油花香氣，越咀嚼越能吃出肉質的鮮甜。此外B.P.P人氣銷售王「美國Prime頂級肋眼牛排」，亦是愛肉一族的老饕不可錯過的經典選擇。

▲蔬食餐點獨家供應多樣菜色。 圖：三澧企業股份有限公司／提供

蔬食潮流當道 綠色力量入菜

蔬食風潮越見火紅，在B.P.P裡我們提供更多樣的選擇，其中多道首次推出的蔬食料理只在南港潤泰店獨家供應，特別推薦的「義大利黑米鮮蔬起司燉飯」選用「米中之王」義大利黑米，富含超高營養價值，烹調時散發淡淡的麵包香氣，綴上藍紋起司、蜜漬蘋果、蘆筍、果乾、帕瑪森起司，甜鹹間又融合著起司所揉合而出的奶油及核桃香氣，豐富多元的口感，滿足感官上的多重享受，值得細細品嚐且回味再三的綠色料理。

義日Fusion的最高表現「卡伯納塔豚平燒」，靈感來自西西里島燉菜Caponata與日本豚平燒，滑嫩的歐姆蛋包裹住番茄醬汁為基底的炒蔬菜，澆淋上美乃滋、濃口醋，甜酸滋味濃郁軟嫩的蛋香，肯定收服小朋友的味蕾，不知不覺吃進滿滿的蔬菜及營養，西西里島關西大阪風料理，獨家上菜！

▲雙人主菜套餐。 圖：三澧企業股份有限公司／提供

正統義大利麵 Best Pizza & Best Pasta B.P.P 20年前即引入義大利麵正統AL Dente口感，保留麵心嚼勁以及獨家的經典醬汁，堅持單份製作，現點現煮麵條，正是Best Pasta美味的關鍵；本次嶄新概念店亦同步推出新口味義大利麵，包含：「蔥香蒜味淡菜蛤蜊麵」、「燻鮭野菇曙光醬起司麵」、「BBQ豬肋排培根番茄麵」。

B.P.P Best Pizza以羅馬式薄脆口感呈現，較薄的餅皮上妝點著豐盛食材，品嚐口感豐富而有層次，多種口味首推「香烤牛肉蒜辣起司比薩」、「瑪格麗特蕃茄起司比薩」、「BBQ雞肉鳳梨起司比薩」，選擇困難的朋友亦可點用任選兩種口味的「特選雙拼比薩」。除了常態性菜色外，主廚每季皆嚴選新鮮食材，推出期間限定佳餚，以義式經典為基底，融合日式細膩烹調手法，每一道都是B.P.P最引以為傲的自信之作。

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