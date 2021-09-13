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拿坡里披薩買1送1、福勝亭送炸雞柳定食！三商餐飲振興券13大優惠登場

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／拿坡里官方粉絲團、三商巧福官網、福勝亭官網
圖／拿坡里官方粉絲團三商巧福官網、福勝亭官網

因應疫情生存不易，三商集團集結10大品牌搶先祭出振興券，除了有紙本版，也有線上即可下載的電子票券，憑券可兌換13大優惠，包含「拿坡里披薩」買一送一、「福勝亭」買指定餐點送鮮嫩炸雞柳定食、「三商巧福」買原汁牛肉麵送牛肉炸醬麵等，一路開吃到9月底。

黃金脆雞、蘋果肉桂披薩。圖／拿坡里官方粉絲團
黃金脆雞、蘋果肉桂披薩。圖／拿坡里官方粉絲團

「三商振興福利社」電子票券適用於旗下7大餐飲品牌，其中速食品牌拿坡里披薩店除了近期週年慶6塊雞209元、披薩特價，9/30前憑券可兌換任一口味小披薩及黃金咖哩雞柳條「買一送一」，拿坡里炸雞店則有點購指定餐點贈送一份酥炸時蔬。

餐點示意圖。圖／福勝亭官網
餐點示意圖。圖／福勝亭官網

此外，上班族午餐愛店福勝亭也有點購指定餐點贈送一份「鮮嫩炸雞柳定食」，兩人造訪一人一份剛剛好。而三商巧福亦有買A送B選項，憑券購買原汁牛肉麵、芝麻牛蒡絲及中杯飲料就送一碗牛肉炸醬麵等。優惠另有三商鮮五丼送招牌牛丼、品川蘭「斤餅牛肉捲」買一送一、BANCO送氣泡酒等，13款好康加總現省1481元，提醒大家點餐前出示以使用，每筆交易限用一張優惠券，部分門市不適用，請以電子票券注意事項及現場為準。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

原汁牛肉麵。圖／三商巧福官網
原汁牛肉麵。圖／三商巧福官網

而三商集團紙本優惠券則採限量發放，優惠項目除了餐飲，也加碼美廉社、Tomod's、鞋全家福消費滿額折抵20元至50元，粉絲至集團品牌全台實體門市消費即有機會領取。

電子優惠券使用期限截至9/30。圖／三商餐飲
電子優惠券使用期限截至9/30。圖／三商餐飲

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