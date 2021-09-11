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海底撈濃醇級「燕麥奶鍋」新登場！新店插旗西門町、199獨享鍋快閃回歸

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／海底撈官方IG@haidilaotaiwan、海底撈官方臉書
圖／海底撈官方IG@haidilaotaiwan海底撈官方臉書

鍋控新歡登場！連鎖品牌海底撈以番茄、麻辣湯底最為知名，而台灣海底撈日前不僅預計正式插旗萬華，9月更首度打造「燕麥奶鍋」，營養又濃醇的新口味讓素食者、乳糖不耐者也能安心享用，消息曝光後立即掀起熱議。

圖／海底撈官方臉書
圖／海底撈官方臉書

海底撈「燕麥奶鍋」即日起上市，以素食湯頭加入單純燕麥奶製成濃郁新風味，熱量低又健康，熱騰騰的獨特香氣撲鼻而來時令人上癮，吸收飽滿湯汁的肉品吃起來更為香甜。而內用時除了有熟悉的哈根達斯冰淇淋吃到飽，9月也新增了單點新品，冰吃的「阿薩姆仙草粉圓」嚴選阿薩姆紅茶為基底，加上Q彈的珍珠、仙草凍、地瓜圓及粉圓，還搭配奶球讓味道升級；仙草控也有熱的仙草粉圓可以選擇，吃完火鍋再配經典甜品，完整了豐盛的一餐。

圖／海底撈官方臉書
圖／海底撈官方臉書
圖／海底撈官方臉書
圖／海底撈官方臉書

此外，因應Delta病毒入侵社區，新北市政府截至9/15暫停餐飲內用服務，受影響的海底撈板橋大遠百門市宣佈外帶「199個人鍋」快閃回歸，湯底、肉品皆三選一，另有基本配料，白飯也可免費升級豬油拌飯。即日起也獨享「魚餃、燕餃、木耳」加量不加價，邊套餐要於一小時前訂購。

圖／海底撈板橋大遠百分店
圖／海底撈板橋大遠百分店

值得一提的是，海底撈新分店也將於今年落腳鄰近西門町商圈的「家樂福桂林店」，其餘品牌北村豆腐家、北村豆腐家、花月嵐拉麵也陸續進駐，為萬華人新增一處美食據點。

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