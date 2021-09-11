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5至9月壽星全適用！超夯火鍋「幾月送幾隻蝦＋幾號送幾顆文蛤」生日優惠登場
疫情中也能好好慶生！分別於台北、台中設有分店的「蛤?!卜卜蜆打邊爐」此次同步推出生日優惠，到店內用即享「幾月送幾隻蝦、幾號送幾顆文蛤」雙重好康。而壽星禮不僅開放當月壽星，5至8月生日的鍋控也能補回三級防疫時沒吃到的大餐，海鮮迷必收！
主打粵式火鍋的「蛤?!」最受歡迎的餐點莫過於爆量蛤蠣鍋，復古裝潢及經典港式料理都是打卡亮點。此次餐廳集結台北及台中店推出內用專屬的生日優惠，凡出示有效證件，只要為5、6、7、8、9月壽星，不限生日當天，皆可憑生日日期兌換海鮮，幾月生日就有幾隻蝦子、幾號則有幾顆文蛤，如9/30生日的人即可獲得最划算的「9隻台灣現流白蝦＋30顆大文蛤」。
每桌限一位壽星兌換，優惠無法併用。蛤?!台中公益店壽星活動截至9月底，而台北市民店活動雖較早於9/19結束，官方也預告會有兩週年好康，台北人可以先搶先於期限內兌換生日禮，再期待後續獨家活動。
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