快訊

璨樹颱風北北基放颱風假？柯文哲：明天應該會

新北明德高中集合480名學生看電影 教育局將開罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拿坡里「6塊炸雞209元」！週年慶最後優惠倒數，大披薩任選63折免210元

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／拿坡里官方粉絲團
圖／拿坡里官方粉絲團

拿坡里是許多披薩與炸雞控的首選，先期早已開跑的「週年慶」優惠活動要迎來最後倒數了，即日起至9月15日，炸雞6塊與大披薩口味任選，統統都只要209元，務必把握機會吃一波囉！

主打平價高CP的「拿坡里」，其披薩與炸雞是人氣熱門必吃的餐點之一。網友甚至曾戲稱拿坡里炸雞才是人氣主食，反映其受歡迎的原因之一，而披薩部分，拿坡里把義大利道地的披薩精神融合台灣飲食文化，打造適合台灣人口味的披薩料理。

而這回推出的「週年慶雙饗好料大優惠」即將於即日起至9月15日截止，總共祭出主要5大優惠，無論外帶或內用，大披薩口味任選)特價209元(原價329元)、六塊炸雞特價209元(原價294元)、六塊咔滋炸雞腿特價239元(原價324元)、六塊烤雞特價209元(原價294元)與經典搭配大披薩配6塊炸雞與1250ml飲料特價只要447元(原價663元)。

圖／拿坡里官方粉絲團
圖／拿坡里官方粉絲團

值得一提的是，不僅如此，香酥雞塊、現炸脆薯、烤雞翅與瓶裝飲料等副食都有優惠喔，不要猶豫了，手刀電話或官網訂購起來吧！

官網：https://www.0800076666.com.tw

電話：080-007-6666

圖／拿坡里官方粉絲團
圖／拿坡里官方粉絲團

延伸閱讀：

「思慕昔」史上最大優惠來了！芒果雪花冰「整月買1送1」，線上訂餐免排隊

「某村綠豆沙」延長買1送1再爽喝36天！「台南5號綠豆&初鹿鮮乳」復刻經典必喝

披薩 拿坡里 烤雞 必吃

相關新聞

李易賣水餃「3小時3萬顆」！滿滿鮮蝦每顆重達30克 讓你秒到海邊

後疫情時期，民眾在家用餐的頻率依舊高，新興美食品牌「李饗煮易」看準宅商機，推出五星級獨家手工「蝦味鮮蝦餃」，挑戰頂級水餃...

海底撈濃醇級「燕麥奶鍋」新登場！新店插旗西門町、199獨享鍋快閃回歸

鍋控新歡登場！連鎖品牌海底撈以番茄、麻辣湯底最為知名，而台灣海底撈日前不僅預計正式插旗萬華，9月更首度打造「燕麥奶鍋」，營養又濃醇的新口味讓素食者、乳糖不耐者也能安心享用，消息曝光後立即掀起熱議。

5至9月壽星全適用！超夯火鍋「幾月送幾隻蝦＋幾號送幾顆文蛤」生日優惠登場

疫情中也能好好慶生！分別於台北、台中設有分店的「蛤?!卜卜蜆打邊爐」此次同步推出生日優惠，到店內用即享「幾月送幾隻蝦、幾號送幾顆文蛤」雙重好康。而壽星禮不僅開放當月壽星，5至8月生日的鍋控也能補回三級

拿坡里「6塊炸雞209元」！週年慶最後優惠倒數，大披薩任選63折免210元

拿坡里是許多披薩與炸雞控的首選，先期早已開跑的「週年慶」優惠活動要迎來最後倒數了，即日起至9月15日，炸雞6塊與大披薩口味任選，統統都只要209元，務必把握機會吃一波囉！

麥當勞「1元炸雞、9元六塊麥克雞塊」！5大超殺優惠先筆記，買1送1外送也適用

補班日就用好消息一掃陰霾吧！今天要跟大家分享麥當勞限時優惠，只要下週六設好鬧鐘，就能搶購一日專屬1元麥脆雞、9元的6塊麥克雞塊，另有三大外送好康，提神咖啡「特選那堤」買一送一持續開跑，超人氣「焙果堡套

500案內所／只有這次！白水豆花、糯夫米糕、LOUU齊聚

集結藝文、音樂、生活選物、美食等諸多元素的「500案內所」快閃活動，即將於9月10日正式登場。除了匯聚藝文活動、音樂表演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。