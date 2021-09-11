拿坡里「6塊炸雞209元」！週年慶最後優惠倒數，大披薩任選63折免210元

拿坡里是許多披薩與炸雞控的首選，先期早已開跑的「週年慶」優惠活動要迎來最後倒數了，即日起至9月15日，炸雞6塊與大披薩口味任選，統統都只要209元，務必把握機會吃一波囉！

主打平價高CP的「拿坡里」，其披薩與炸雞是人氣熱門必吃的餐點之一。網友甚至曾戲稱拿坡里炸雞才是人氣主食，反映其受歡迎的原因之一，而披薩部分，拿坡里把義大利道地的披薩精神融合台灣飲食文化，打造適合台灣人口味的披薩料理。

而這回推出的「週年慶雙饗好料大優惠」即將於即日起至9月15日截止，總共祭出主要5大優惠，無論外帶或內用，大披薩口味任選)特價209元(原價329元)、六塊炸雞特價209元(原價294元)、六塊咔滋炸雞腿特價239元(原價324元)、六塊烤雞特價209元(原價294元)與經典搭配大披薩配6塊炸雞與1250ml飲料特價只要447元(原價663元)。

圖／拿坡里官方粉絲團

值得一提的是，不僅如此，香酥雞塊、現炸脆薯、烤雞翅與瓶裝飲料等副食都有優惠喔，不要猶豫了，手刀電話或官網訂購起來吧！

官網：https://www.0800076666.com.tw

電話：080-007-6666

圖／拿坡里官方粉絲團

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