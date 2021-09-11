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麥當勞「1元炸雞、9元六塊麥克雞塊」！5大超殺優惠先筆記，買1送1外送也適用

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／編輯攝影、圖／麥當勞官網
圖／編輯攝影、圖／麥當勞官網

補班日就用好消息一掃陰霾吧！今天要跟大家分享麥當勞限時優惠，只要下週六設好鬧鐘，就能搶購一日專屬1元麥脆雞、9元的6塊麥克雞塊，另有三大外送好康，提神咖啡「特選那堤」買一送一持續開跑，超人氣「焙果堡套餐」及「酥嫩鷄翅」也能省錢吃喝，最晚可到10/19，一系列促銷活動先筆記。

麥當勞1元麥脆炸雞、9元麥克雞塊：9/18五大時段限定

圖／蝦皮APP
圖／蝦皮APP

蝦皮購物近年積極與各大著名品牌攜手推出優惠，繼早前99購物節的9元手搖，這回推出「918月中狂購節」，其中最吸睛的莫過於中秋吃肉1元起，主打品項包含單點價位55元的「麥脆雞腿」下殺1元、麥粉最愛點心「6塊麥克雞塊」9元買得到，最高現省54元。

優惠將於9/18 00：00正式開跑，預計於當日00:00、10:00、12:00、18:00、22:00限量登場，線上動動手指再憑電子票券於時限內至門市兌換即可。每人每檔次限購一次同一折價品、每人下單上限為20筆訂單。

焙果堡套餐、特選那堤、酥嫩鷄翅：foodpanda限時優惠

圖／麥當勞官網
圖／麥當勞官網

此外，免出門也能在家省錢解嘴饞。即日起至9/30外送平台foodpanda點購麥當勞「焙果堡套餐」，輸入優惠碼「MCDB120」即享滿120元折30元，平台另有限量「特選那堤買一送一」，於指定專區訂購、免優惠碼即能現省一杯的錢。

不僅如此，麥當勞 x foodpanda也推出酥嫩鷄翅「第二件5折」活動，9/15至10/19期間於供應的門市指定專區訂購指定商品，第二份即有半價優惠。

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