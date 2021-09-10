一週只賣3天！ 彰化人氣爆紅「窯幸福」手工蛋黃酥，差點被披薩耽誤了

彰化超好吃蛋黃酥推薦！被披薩耽誤的蛋黃酥～窯幸福手工烘焙最近紅翻天，隱藏版蛋黃酥不僅蛋黃大顆，香酥的餅皮更驚喜!大家搶著吃，真的是好吃到沒朋友～。原本賣窯烤披薩的店家因為蛋黃酥太好吃了供不應求，目前只接受預定，一週只開放3天到店取貨，外縣市朋友可宅配需7-10天到貨，中秋節前大爆單，強烈建議早點預約不然等很久。

窯幸福手工烘培地點

原本窯幸福是手工披薩行動餐車（下圖引用窯幸福披薩社團照片），後來有固定店面賣麵包、披薩，店面就在彰化市安平街靠近茄苳路口，地點好找。

隱藏版蛋黃酥一推出就廣受歡迎供不應求，彰化在地朋友可以到店自取，每週只開放三四五3天取貨，外縣市朋友可以選宅配到府，接單後7-10天出貨，盡早預約才不會久等。

窯幸福中秋節禮盒

蛋黃酥禮盒及提袋以團圓、月兔為主題，紫色色系整個漂亮大方，送禮有面子。

窯幸福蛋黃酥

打開禮盒，蛋黃酥上頭還有透明蓋子保護及固定，我收到後仔細檢查，每一顆都完整無損。現在疫情期間想要送禮又要避免接觸，請店家直接宅配送到親朋好友家，不必擔心蛋黃酥摔傷。

目前蛋黃酥有6入/12入/15入/20入等4種規格，以單價一顆45元計算。中秋節前預購，含禮盒提袋一顆只要40元，像這一盒15顆就省了75元相當划算，如果買20入就省了100元喔～

窯幸福蛋黃酥個頭不小，金黃飽滿上頭還有點綴黑芝麻，靠近聞就能聞到香氣，我喜歡這種幸福的味道。

拿在手上可以感受到蛋黃酥大顆飽滿有份量，直接咬外皮香酥有驚喜，第一口就讓人喜歡！越吃越涮嘴，一顆很快吃完，重點是不會卡喉嚨相當順口好吃，我一個人可以連吃3顆沒問題。

隨便挑幾顆拍特寫給大家看，蛋黃酥的外皮很薄像一層膜，簡直是酥到沒朋友！！

切開來看，裡頭的蛋黃很大顆，味道鹹香好吃。紅豆沙甜度不高，完全不會膩非常耐吃。

最驚喜的是千層餅皮酥鬆好吃，很像吃綠豆椪那種感覺，微甜的滋味好加分啊~化口性非常好，我超愛這個餅皮，比彰化另一家排隊店還要好吃。

再吃一顆，蛋黃一樣是大顆飽滿，而且外層微濕中間偏白，這種鹹蛋黃可以吃到綿綿QQ雙重口感更好吃。常溫吃、冰涼涼吃、稍微回烤再吃，滋味都很棒，推薦大家都試試。

窯幸福真的是被披薩耽誤的蛋黃酥，以前只知道披薩好吃，沒想要蛋黃酥更有驚喜!難怪一推出就造成搶購熱潮，店家說地方社團團購一團一團搶著訂購，中秋節前大爆單~下單還要排隊等出貨，強烈建議大家想吃趕快預訂。

從外到內整個非常多層次，酥鬆好咬、甜度不高、又有鹹蛋黃香氣，我們家阿公阿嬤吃了很喜歡，這家蛋黃酥很適合送禮給長輩喔。

窯幸福蛋黃酥整體心得

吃過這家窯幸福後，真心覺得以後要買好吃彰化蛋黃酥別再花大錢找代購了，一顆接著一顆讓人意猶未盡超好吃! 雖然也有6入/12入包裝，大力推薦直接選15入/20入才夠吃啊！一周只有3天開放到店取貨，外縣市宅配需要7-10天才能收到，想要在中秋節前送禮或者自己吃，趕快預約喔～

窯幸福手工烘焙

粉絲團：窯幸福手工烘焙FB

地址：彰化縣彰化市安平街96號

電話：0923-677070 / 0958-568891

營業時間：週一至週五 13:00-20:30（蛋黃酥自取只有三四五3天）

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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