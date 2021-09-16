防疫不鬆懈！9家網購美食推薦，名產布丁、零食箱一鍵下訂送到家

明天與意外不知道誰先來？疫情當前二級延長，別再煩惱了防疫美食吃起來就對了。趣吧與防疫美食商家合作啦！無論是想吃海外直送的異國零食，台灣本土的嚴選小農蔬菜，還是追劇不可缺少的肉乾乳酪絲，9家精選美食免出門直送到家。

▲防疫美食推薦-歪國嘴零食箱。(圖/聯盟網)





網購防疫美食推薦＃1

台南名產-依蕾特

▲防疫美食推薦-依蕾特布丁。(圖/聯盟網)

說到台南布丁不知道大家心中的難波萬是誰？對小編來說「依蕾特」就是我的第一名。這家店的主要品項有花瓣乳酪塔、布丁奶酪和奶霜布丁燒，其中經典的布丁口味有鮮奶、可可、芝麻、芒果4種。現在窩在家就可以吃到這家排隊名店，動動手指訂起來！









網購防疫美食推薦＃2

吃遍世界-歪國嘴世界零食箱

▲防疫美食推薦-歪國嘴零食箱。(圖/聯盟網)

歪國零食嘴是由兩個有異國夢的外語系女孩所創立，是台灣首創異國零食訂閱制網站。透過訂閱每月都有一箱來自世界不同地方、不同主題的零食，讓你不必踏出家門也能吃遍世界，為居家時光增添小驚喜用零食體驗各國文化。









網購防疫美食推薦＃3

台南小農嚴選-蔬食樂

▲防疫美食推薦-蔬食樂水耕蔬菜。(圖/聯盟網)

蔬食樂是台南起家的無毒水耕蔬菜品牌，透過自家的光能技術結合環控專業建構植物工廠。主要販售生菜蔬果盒、堅果、優格、自家烘焙蛋糕。宅在家想吃的美味又吃得健康嗎？透過無毒水耕蔬菜，讓疫情期間也能安心補充營養。









網購防疫美食推薦＃4

舒肥肉品-即食生活

▲防疫美食推薦-舒肥肉品。(圖/即食生活官網)

在忙碌的現代社會，除了上班下班後還有各式精進自己的需求。Ho-Life 即食生活透過低溫熟成肉類，鎖住肉汁與鮮嫩的口感，用宅配包讓大家能快速品嚐美味，享受健康生活也不浪費時間。









網購防疫美食推薦＃5

追劇良伴-原味千尋肉乾乳酪絲

▲防疫美食推薦-原味千尋乳酪絲。(圖/聯盟網)

追劇最適合吃的零食就是肉乾和乳酪絲這種富有口感又有點嚼勁的療癒食物，無論是看驚悚片很緊張需要緩解一下，還是看喜劇片需要歡樂氣氛，原味千尋肉乾乳酪絲都能療癒你的心。用16公升的鮮乳僅能製成出1公斤的乳酪絲，用手工撥絲、慢火細烤，把職人的堅持和精緻的美味送入你口。









網購防疫美食推薦＃6

居家咖啡館-湛盧濾掛咖啡包

▲防疫美食推薦-湛盧濾掛咖啡。(圖/聯盟網)

在家工作儀式感很重要，一杯好的咖啡可以幫你提神，濃郁的咖啡香也能帶給你彷如坐在咖啡廳裡工作時的專注。湛盧咖啡是台灣精品咖啡界元老級的品牌，透過濾掛咖啡把店內的咖啡香送入你家。小編自己就是湛盧咖啡的粉絲，已經買過好幾箱濾掛咖啡了！40包入的濾掛咖啡，一包不到20元，還有四個烘培程度不同的口味可以做選擇，出門上班前都會挑一包去公司開啟早晨的小確幸。









網購防疫美食推薦＃7

宅家下午茶-午茶夫人花草茶

▲防疫美食推薦-午茶夫人花草茶。(圖/午茶夫人官網)

懷念在辦公室跟同事聊天吃點心的午茶時間嗎？在家也可以用午茶夫人的紓壓花草茶搭配手工餅乾，讓自己滿足口腹之慾也稍稍放鬆一下。用玫瑰、洋甘菊、薰衣草、桂花這些天然花材入茶，為緊繃的防疫生活帶來調劑。









網購防疫美食推薦＃8

安心輕鬆煮-三風製麵

▲防疫美食推薦-三風製麵七辣組。(圖/三風製麵官網)

防疫讓許多外食族也開始在家裡煮，自己煮除了花時間也是對自己的廚藝大考驗，簡單煮個拌麵就能輕鬆讓美味快速上桌。三風製麵獨創“微打樣”測試，只要5公斤就可測試麵條製作，同時兼顧減少原物料浪費也滿足新原物料的測試，因此開發處需多色彩繽紛的天然麵，像是抹茶麵、山藥麵、辣椒麵、皇宮菜麵等等…，讓可能因外觀不良可能被淘汰的農作物，用嶄新的面貌降低食物的浪費與再生的可能性。









網購防疫美食推薦＃9

在地季節時蔬-蔬果箱

▲防疫美食推薦-蔬果箱。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

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