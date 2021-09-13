口味不輸不二坊！ 彰化排隊名店「紀家烘焙坊」，薄皮蛋黃酥親民價每顆35元

彰化的蛋黃酥除了知名度最高的不二坊，其實也有不少家人氣店！豬飛就很喜歡「紀家烘焙坊」的薄皮蛋黃酥。而且一顆35元，價格很親民。

每年接近中秋節的前一個月就是蛋黃酥大亂鬥的時間，尤其臉書上開始跳出全台蛋黃酥廣告，或是臉友分享去哪裡排隊買蛋黃酥，「蛋黃酥」一直是深受台灣人喜愛的經典糕餅，尤其中秋節都快跟蛋黃酥畫上等號了。漢斯先生就是重度愛好者，我是跟他在一起後開始感覺到，蛋黃酥這個高熱量點心魔力有多強大。一天吃三顆一點也不誇張！

彰化就有好幾家超人氣蛋黃酥專賣店，除了知名度最高，每年中秋節前夕必定會上新聞的不二坊，還有這家「紀家烘焙坊」也是人氣店。透中午，門口已經開始排隊人潮，鐵門都還沒完全拉開呢！大家不怕熱的都在門口有秩序的排隊，深怕買不到，我是提前一個月訂購(7月中旬)，預約8月底取貨。還好當時有先預購，不然現場排隊有限定購買數量。

按預約時間到店取貨，拿到這一大箱蛋黃酥走出店門口，只見排隊人潮看著我，實在很不好意思，排隊真的辛苦了。蛋黃酥都是手工製作，每天數量有限，現場購買是上午08:15發放號碼牌、下午12:45發放號碼牌，發完為止，要提前預訂取貨/宅配的話，記得追蹤臉書，紀家烘焙坊臉書 會公布可以預訂的區間，每年大約在7月左右開始預訂。

►蛋黃酥兩種包裝：6入/210元 透明塑膠盒裝、15入/520元 禮盒裝

蛋黃酥有兩種包裝：15入禮盒$520、6入塑膠盒$210

宅配運費（只限禮盒可宅配，最低訂購量同一地址需3盒）：3-5盒$170、6-10盒$210

平均一顆蛋黃酥35元

現在大部分都是小家庭，加上可能收到其他朋友的禮盒，而且為了維持身材，豬飛比較推薦買6入裝就好，可以趁新鮮趕緊吃掉，塑膠盒裝就無法宅配，要自己親送囉。

紀家的蛋黃酥外觀長的比較粗獷，不像一般看到有精緻的光滑外表，每一顆都是手工製作，表皮很隨性，有點像是菠蘿麵包的外型，點綴幾顆黑芝麻，拿在手上挺有重量的，而且剛拿到時候才出爐沒多久，還有一點餘溫。

蛋黃酥的皮是酥脆口感的，而且皮薄內餡飽滿，裡面紅豆餡甜而不膩，搭配上一整顆鹹蛋黃，從酥脆外皮到內裡的豐富層次，簡直絕配！推薦要大口吃才能感受到三種食材融合在一起的美味。

比較特別的是紅豆餡跟鹹蛋黃都不乾澀，這點很加分！而且特別使用進口奶油，不使用豬油，所以蛋奶素也適合。朋友說紀家的師傅是來自不二坊，在口味呈現上跟不二坊確實是有幾分相似，不過價格親民很多，這樣一顆沈甸甸的蛋黃酥只要35元。

彰化 紀家烘焙坊

營業時間：09:30-21:00（週一到週五）、08:30-20:30（週六週日）

地址：彰化市三民路402-2號

電話：04 727 0717

粉絲專頁：https://www.facebook.com/JiPastry/

停車資訊：無停車場

其他：現金

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」