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7-11「東南亞美食季」開跑！「頌丹樂聯名鮮食」、東南亞人氣零食快吃一波

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自9月8日起與榮獲2016年紐約米其林一星的「頌丹樂」推出聯名鮮食。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月8日起與榮獲2016年紐約米其林一星的「頌丹樂」推出聯名鮮食。圖／7-ELEVEN提供

無法出國旅遊，各式異國美食就成了大眾的慰藉，尤其是以酸、香、辣著稱的東南亞料理，在炎熱的夏日更令人回味。7-ELEVEN攜手米其林一星品牌「頌丹樂」推出聯名鮮食，並在門市打造「東南亞超人氣零食博覽會」主題專案架，集結泰國、越南、菲律賓、印尼近30款人氣零食祭出限定優惠，還可透過OPEN POINT點數免費兌換；7-ELEVEN生活美食預購誌也推出「東南亞美食攻略」專區，網羅十餘款東南亞超人氣美食

說到東南亞美食，許多人會想到泰式經典的打拋料理，7-ELEVEN自9月8日起與榮獲2016年紐約米其林一星的「頌丹樂」合作推出聯名鮮食，「頌丹樂－香辣打拋豬肉飯」、「頌丹樂－香辣打拋雞拌麵」，由該品牌監製泰國道地打拋醬，選用泰國蠔油、魚露、朝天椒等多種辛香料以黃金比例拌炒收汁，售價皆為85元；7-ELEVEN人氣餐點熱壓吐司更推出全新口味「頌丹樂－香辣打拋雞」，由頌丹樂聯名監製，泰式打拋醬與雞肉拌炒後加入摩佐起司，熱壓後風味濃郁牽絲，售價60元。

7-ELEVEN同步推薦網友激推、每年熱賣超過300萬份的「泰式綠咖哩飯」（售價70元），以及葷、素食者都能享用的「熱浪島－南洋風味咖哩飯」（售價85元）、「熱浪島－泰式打拋飯糰」（售價36元）。

此外，7-ELEVEN「東南亞超人氣零食博覽會」將於9月8日起開跑，蒐羅來泰國、越南、菲律賓、印尼等地的熱門零食，其中泰國零食首推7-ELEVEN獨家款「泰國Bento超長香辣魷魚絲捲」，2公尺的長度不間斷享用超新奇，售價20元；大受好評的「泰國哪李哪李」也不能錯過，重現還魂梅熱銷旋風，酸香口味令人口水直流，售價55元；便利商店獨家限量開賣的傳統零嘴「泰國瑪努拉特大包蝦片」吃得到經典辣椒醬風味，內有小包裝方便分食，售價149元。

菲律賓高人氣「Oishi辣味蝦餅」以濃郁的口味著稱，是走訪當地必買伴手禮，售價25元；印尼夯翻的「KOPIKO咖啡風味糖果」採獨立包裝方便攜帶，售價49元；在網路掀起團購熱潮的「Wasuka頂級爆漿威化捲（巧克力）」，爆漿頂級巧克力內餡配上酥脆外皮讓人欲罷不能，售價29元。

期間限定的7-ELEVEN「東南亞超人氣零食博覽會」除了在10月5日前推出指定品項2件79折、3件75折優惠之外，每周也將輪番推出OPEN POINT點數免費兌換的驚喜活動，包括「泰國Benefruit水果乾－草莓／芒果」、「泰國魔哆哩魚乾串－BBQ風味／特辣風味」、「泰國Bento超長香辣魷魚絲捲」等商品，最低只要5點起即可兌換。

7-ELEVEN生活美食預購誌也推出「東南亞美食攻略」專區，網羅十餘款東南亞超人氣美食，包括胡同燒肉與汰汰泰式料理強勢聯名的「泰式打拋豬」，以瘦肉與肥肉8：2的完美比例，搭配胡同特製辣油帶勁的口感以及香氣四溢的九層塔，開胃下飯，7-ELEVEN獨家販售，售價139元；另有泰國首推品牌「手標牌三合一泰式奶茶隨身包」、「泰國頭等艙梅子」及泰國人氣零嘴「Benefruit山竹乾」；印尼傳統食品「新鮮天貝」則推出黃豆及五穀口味。

7-ELEVEN自9月8日起於門市推出「東南亞超人氣零食博覽會」主題專案架，集結泰國、越南、菲律賓、印尼近30款人氣零食祭出限定優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月8日起於門市推出「東南亞超人氣零食博覽會」主題專案架，集結泰國、越南、菲律賓、印尼近30款人氣零食祭出限定優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月8日起推出「頌丹樂－香辣打拋豬肉飯」，售價85元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月8日起推出「頌丹樂－香辣打拋豬肉飯」，售價85元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售「泰國Bento超長香辣魷魚絲捲」，2公尺的長度不間斷享用超新奇，售價20元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售「泰國Bento超長香辣魷魚絲捲」，2公尺的長度不間斷享用超新奇，售價20元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月8日起與榮獲2016年紐約米其林一星的「頌丹樂」推出聯名鮮食。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月8日起與榮獲2016年紐約米其林一星的「頌丹樂」推出聯名鮮食。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月8日起推出「頌丹樂－香辣打拋雞拌麵」，售價85元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月8日起推出「頌丹樂－香辣打拋雞拌麵」，售價85元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月8日起推出「頌丹樂－香辣打拋雞」熱壓吐司，售價60元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月8日起推出「頌丹樂－香辣打拋雞」熱壓吐司，售價60元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月8日起於門市推出「東南亞超人氣零食博覽會」主題專案架，集結泰國、越南、菲律賓、印尼近30款人氣零食祭出限定優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月8日起於門市推出「東南亞超人氣零食博覽會」主題專案架，集結泰國、越南、菲律賓、印尼近30款人氣零食祭出限定優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手米其林一星品牌「頌丹樂」推出聯名鮮食，並在門市打造「東南亞零食博覽會」主題專案架。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手米其林一星品牌「頌丹樂」推出聯名鮮食，並在門市打造「東南亞零食博覽會」主題專案架。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月8日起於門市開賣「泰國哪李哪李」，售價55元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月8日起於門市開賣「泰國哪李哪李」，售價55元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月8日起於門市限量開賣的「泰國瑪努拉特大包蝦片」內有小包裝方便分食，售價149元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月8日起於門市限量開賣的「泰國瑪努拉特大包蝦片」內有小包裝方便分食，售價149元。圖／7-ELEVEN提供

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