快訊

藍白合沒戲？柯P堅走自己的路 國民黨怕被蠶食成「小藍」

《斯卡羅》符合史實嗎？他點出戲劇與現實的距離

錢都火鍋3品牌「5000元優惠券」連送15天！每鍋折50元、吃到飽4人同行1人免費

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／錢都涮涮鍋提供
圖／錢都涮涮鍋提供

鍋控專屬振興券來了！錢都餐飲集團集結旗下人氣品牌「錢都日式涮涮鍋」、「攪攪風味小火鍋」、「吉哆火鍋百匯」推出總價值5000元的聯合優惠券，9/15至9/30凡至任一品牌門市消費兩鍋即可領取一張，四鍋得兩張，全台38家門市皆適用，一路省錢到11/30！

圖／錢都涮涮鍋提供
圖／錢都涮涮鍋提供

老字號火鍋「錢都日式涮涮鍋」近年推出日系二代店備受喜愛，如今品牌串聯新北高CP值小火鍋「攪攪風味小火鍋」、板橋吃到飽「吉哆火鍋百匯」，合體推出「錢都餐飲聯合優惠券」，9/15起至9月底凡於3品牌分店開兩鍋，即可獲得一張，四鍋則有兩張，以此類推，數量有限，贈完為止。

圖／錢都涮涮鍋提供
圖／錢都涮涮鍋提供

這張限定振興券總價高達5000元，共附59張優惠券，其中包含「錢都涮涮鍋」每人開鍋現折50元、開鍋即贈50元單點品項或40元品項；位於土城的百元鍋物「攪攪風味小火鍋」則有開鍋送25元單點品項；自助Buffet「吉哆火鍋百匯」則祭出「四人同行一人免費」好康，四人同行開四鍋即可使用一張，平均一人最低365元就能爽嗑肉品、時蔬、熱炒、甜點等豐盛料理。

優惠券可於10/1起開始使用，兌換至11/30，全台共38家門市皆可適用此優惠，惟錢都台北內湖IKEA店、錢都竹東東都店、錢都桃園觀音大觀店、錢都桃園龜山中興店、錢都台東博愛店不參與此活動。提醒大家優惠記得於事前出示、限現場使用，活動無法併用，外送亦不適用。

圖／錢都涮涮鍋提供
圖／錢都涮涮鍋提供

延伸閱讀：

中秋補班不憂鬱！全台16+餐飲最強優惠：咖啡手搖＋速食品牌買1送1

肯德基隱藏版優惠碼！49元有「2顆蛋撻+2杯冰紅茶」、炸雞桶&蛋撻&雞塊現省269

火鍋 吃到飽 大台北美食

相關新聞

錢都火鍋3品牌「5000元優惠券」連送15天！每鍋折50元、吃到飽4人同行1人免費

鍋控專屬振興券來了！錢都餐飲集團集結旗下人氣品牌「錢都日式涮涮鍋」、「攪攪風味小火鍋」、「吉哆火鍋百匯」推出總價值5000元的聯合優惠券，9/15至9/30凡至任一品牌門市消費兩鍋即可領取一張，四鍋得

迷客夏7元珍珠紅茶拿鐵、犇鐵板燒買1送1！KLOOK週年慶餐飲優惠一覽

KLOOK平台為歡慶7週年推出一系列生日優惠，除了有樂園門票下殺4折、泡湯買一送一等，今天要跟大家精選限定美食類別促銷。9月活動也加碼限時3天好康，首波將於9/7中午12點登場，7元迷客夏、77元入手

500案內所／搶先預購！台南「糯夫米糕」1日快閃台北　限量套餐「線上先買免排隊」

繼創造實體對話的「500談」、策展式音樂市集「500趴」及透過實作體驗職人精神的「500fu」後，《500輯》將於9月1...

肯德基隱藏版優惠碼！49元有「2顆蛋撻+2杯冰紅茶」、炸雞桶&蛋撻&雞塊現省269

人氣連鎖速食品牌「肯德基」近期因應開學季推出4款優惠組合，最高可省下208元。今天則要跟大家分享品牌3大隱藏版優惠代碼，最低下殺33折，一個銅板50元有找就能入手鎮店點心，另有比原價便宜269元的多人

中秋補班不憂鬱！全台16+餐飲最強優惠：咖啡手搖＋速食品牌買1送1、超商哈根達斯特價

中秋將至，新的一週除了有藍色星期一，許多人也需要對抗週六（9/11）補班日。為撫慰大家，編輯超前部署了中秋補班優惠懶人包，全台16+人氣品牌好康一次看。

壽星85折、大學生送雞翅！魷魚大叔再推2款韓食獨享餐

為了支持民眾防疫，頂呱呱旗下的韓式料理「Uncles魷魚大叔」推出一系列不同的優惠方案。凡5～9月壽星，可享滿額85折優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。