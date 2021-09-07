錢都火鍋3品牌「5000元優惠券」連送15天！每鍋折50元、吃到飽4人同行1人免費

鍋控專屬振興券來了！錢都餐飲集團集結旗下人氣品牌「錢都日式涮涮鍋」、「攪攪風味小火鍋」、「吉哆火鍋百匯」推出總價值5000元的聯合優惠券，9/15至9/30凡至任一品牌門市消費兩鍋即可領取一張，四鍋得兩張，全台38家門市皆適用，一路省錢到11/30！

圖／錢都涮涮鍋提供

老字號火鍋「錢都日式涮涮鍋」近年推出日系二代店備受喜愛，如今品牌串聯新北高CP值小火鍋「攪攪風味小火鍋」、板橋吃到飽「吉哆火鍋百匯」，合體推出「錢都餐飲聯合優惠券」，9/15起至9月底凡於3品牌分店開兩鍋，即可獲得一張，四鍋則有兩張，以此類推，數量有限，贈完為止。

圖／錢都涮涮鍋提供

這張限定振興券總價高達5000元，共附59張優惠券，其中包含「錢都涮涮鍋」每人開鍋現折50元、開鍋即贈50元單點品項或40元品項；位於土城的百元鍋物「攪攪風味小火鍋」則有開鍋送25元單點品項；自助Buffet「吉哆火鍋百匯」則祭出「四人同行一人免費」好康，四人同行開四鍋即可使用一張，平均一人最低365元就能爽嗑肉品、時蔬、熱炒、甜點等豐盛料理。

優惠券可於10/1起開始使用，兌換至11/30，全台共38家門市皆可適用此優惠，惟錢都台北內湖IKEA店、錢都竹東東都店、錢都桃園觀音大觀店、錢都桃園龜山中興店、錢都台東博愛店不參與此活動。提醒大家優惠記得於事前出示、限現場使用，活動無法併用，外送亦不適用。

圖／錢都涮涮鍋提供

延伸閱讀：

．中秋補班不憂鬱！全台16+餐飲最強優惠：咖啡手搖＋速食品牌買1送1

．肯德基隱藏版優惠碼！49元有「2顆蛋撻+2杯冰紅茶」、炸雞桶&蛋撻&雞塊現省269