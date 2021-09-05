爽嗑A5和牛還送電烤盤！4間「燒肉禮盒」陪你過中秋

隨著中秋將至，包括「乾杯」、「虎三同」等燒肉品牌紛紛推出中秋燒肉禮盒，米其林一星的「俺達の肉屋」，以及主打牛排與火鍋的「瀧厚」也加入戰局，提供豐富的肉品組合，讓民眾在家也能輕鬆享受燒肉樂趣。部份組合中還同步提供燒肉專用的電烤盤，更添燒烤時的便利性。

【乾杯集團】

乾杯今年透過肉品、部位、切法變化等組合，推出6款和牛燒肉禮盒。適合4～5人共享的「乾杯元氣／乾杯經典燒肉組」，內含有澳洲和牛莎朗芯牛排或肋眼牛排，以及牛五花、和牛角切、台灣雞腿肉等共計7款肉品，以及6種風味沾料，每份3,999／4,999元。另外還有「老乾杯精選燒物A／B組」，雙重享受日本和牛、澳洲和牛搭配風味，適合2～3人享用，每套4,999元。另外還有適合4～5人享用的「老乾杯手切和牛燒物組豪華A／B版」，每套8,299元。

【俺達の肉屋】

連續獲得米其林一星肯定的「俺達の肉屋」，今年推出日本和牛燒肉中秋禮盒，選用A5/BMS12的飛驒牛，以及新村和牛、鹿兒島和牛、前澤小形牛等不同日本銘柄牛為搭配，提供牛小排、腿三角、羽下肉與其他部位，每份600公克，售價5,800元；1,200公克，售價10,800元，均搭配自製燒肉醬、柑橘醬油、法國頂級鹽之花、柚子胡椒共4款調味品。另外還有「澳洲和牛牛舌組合」，加購價1,080元。

【虎三同韓食燒肉餐酒館】

主打韓式料理與燒肉的虎三同，本次推出2款韓式燒肉組合。「頂級和牛燒肉套組」選用日本A5和牛姿切、澳洲和牛片切、澳洲和牛角切，以及伊比利菲力、伊比利松阪、伊比利梅花、伊比利肋條、野生大草蝦及北海道花魚一夜干等食材；「伊比利套組」則有伊比利菲力、伊比利肋條、伊比利梅花、伊比利松板、野生大草蝦及北海道花魚一夜干，肉品與海鮮總重達到1.6公斤。2款套餐均為4,700元，並皆附贈電烤盤、烤肉夾、3種沾醬。

【瀧厚集團】