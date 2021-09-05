聽新聞
test
0:00 / 0:00
肯德基隱藏版優惠碼！49元有「2顆蛋撻+2杯冰紅茶」、炸雞桶&蛋撻&雞塊現省269
人氣連鎖速食品牌「肯德基」近期因應開學季推出4款優惠組合，最高可省下208元。今天則要跟大家分享品牌3大隱藏版優惠代碼，最低下殺33折，一個銅板50元有找就能入手鎮店點心，另有比原價便宜269元的多人套餐，優惠最晚可到10月，粉絲必收！
肯德基「2個蛋撻、2杯飲料」下殺37折
有被炸雞耽誤的蛋撻店稱號的「肯德基」，防疫期間預訂快取買套餐「+1元多1顆」蛋撻活動已正式結束，如今跟大家分享另一省錢吃蛋撻的好康。即日起至10/7憑優惠代碼「21835」或出示圖檔，即可用49元買到2顆蛋撻及2杯冰紅茶，原價134元直接下殺37折，作為飯後點心也無負擔。
肯德基「防疫套餐」下殺57折
若想大口吃肉，憑優惠碼「21875」則可用355元買得到6塊雞、8塊上校雞塊、3顆原味蛋撻、3杯小杯冰紅茶，原價624元現省269元，活動截至11/11，外送及網路訂餐不適用。
肯德基「3塊咔啦脆雞+原味蛋撻+冰紅茶」下殺6折
此外，肯德基與中國信託也聯手推出最新酷碰券優惠，結帳時出示「只想吃雞」優惠券，原價241元的餐點用145元吃得到，一人獨享3塊咔啦脆雞、1顆原味蛋撻及冰紅茶，享受滿足的一餐，活動截至10/7。
延伸閱讀：
．中秋補班不憂鬱！全台16+餐飲最強優惠：咖啡手搖＋速食品牌+牛排買1送1
．6大人氣「吃到飽優惠」整理！火鍋、飯店Buffet、韓式炸雞無限吃
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言