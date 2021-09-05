肯德基隱藏版優惠碼！49元有「2顆蛋撻+2杯冰紅茶」、炸雞桶&蛋撻&雞塊現省269

人氣連鎖速食品牌「肯德基」近期因應開學季推出4款優惠組合，最高可省下208元。今天則要跟大家分享品牌3大隱藏版優惠代碼，最低下殺33折，一個銅板50元有找就能入手鎮店點心，另有比原價便宜269元的多人套餐，優惠最晚可到10月，粉絲必收！

肯德基「2個蛋撻、2杯飲料」下殺37折

有被炸雞耽誤的蛋撻店稱號的「肯德基」，防疫期間預訂快取買套餐「+1元多1顆」蛋撻活動已正式結束，如今跟大家分享另一省錢吃蛋撻的好康。即日起至10/7憑優惠代碼「21835」或出示圖檔，即可用49元買到2顆蛋撻及2杯冰紅茶，原價134元直接下殺37折，作為飯後點心也無負擔。

台大卓越餐廳、桃園高鐵數位旗艦餐廳、新竹湖口餐廳不適用此優惠。圖／APP優惠截圖

肯德基「防疫套餐」下殺57折

若想大口吃肉，憑優惠碼「21875」則可用355元買得到6塊雞、8塊上校雞塊、3顆原味蛋撻、3杯小杯冰紅茶，原價624元現省269元，活動截至11/11，外送及網路訂餐不適用。

台大卓越餐廳、桃園高鐵數位旗艦餐廳、新竹湖口餐廳不適用此優惠。圖／品牌優惠券

肯德基「3塊咔啦脆雞+原味蛋撻+冰紅茶」下殺6折

此外，肯德基與中國信託也聯手推出最新酷碰券優惠，結帳時出示「只想吃雞」優惠券，原價241元的餐點用145元吃得到，一人獨享3塊咔啦脆雞、1顆原味蛋撻及冰紅茶，享受滿足的一餐，活動截至10/7。

台大卓越餐廳、桃園高鐵數位旗艦餐廳、新竹湖口餐廳不適用此優惠。圖／APP優惠截圖

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