6大人氣「吃到飽優惠」整理！火鍋、飯店Buffet、韓式炸雞　247元起無限吃

隨著全台內用有條件解封，備受台灣民眾喜愛的吃到飽品牌也陸續回歸。今天為大家統整全台6大「人氣吃到飽」限時優惠，五星飯店自助餐、高CP值韓式料理、火鍋統統有，只要配合防疫9月也能安心省錢吃一波。

遠東香格里拉飯店「遠東Café」

暌違多月，遠東Café即日起每週五、六、日恢復營業。圖／香格里拉台北遠東國際大飯店臉書

台北遠東香格里拉飯店內「遠東Café」為星級飯店爆夯Buffet餐廳，主打12主題餐檯、超過120款各國美食，日前配合防疫措施重磅回歸。即日起饕客又能在同一處盡享鼎泰豐區、炭烤區、當季海鮮、日式握壽司、精緻甜點等，而「遠東Café」也加碼全新優惠回饋鐵粉，限量發放「餐飲75折券」、「香格里拉美食集85折券」；截至9月底為止，若出示小黃卡或任何疫苗接種、預約相關資料，則另享「針是安心75折」好康，粉絲先筆記！

宜蘭礁溪寒沐飯店「MU TABLE」

占地350坪MU Table為宜蘭最大自助餐廳。圖／礁溪寒沐酒店提供

宜蘭礁溪寒沐酒店「MU TABLE」百匯自助餐為內行Buffet控的美食名單，日前飯店推出一泊三食好康，，9/30前透過官網或致電預訂「入住寒沐，三餐我照顧」方案，除了享有早餐，還會加贈午餐、晚餐，選項就包含了MU TABLE。

台北花園大酒店「饗聚廚房」

圖／台北花園提供

台北花園大酒店內的自助餐美食「饗聚廚房」即日起正式回歸，每日午晚餐、假日下午茶已恢復內用，並推出不分平假日「599元+10%服務費」特價，爽嗑無國界料理之餘，每位再加贈一份現切爐烤牛排。

這一鍋首家吃到飽

全台首家吃到飽型態的這一鍋插旗西門昆明街。圖／這一鍋皇室秘藏鍋物臉書

這一鍋餐飲集團旗下「這一鍋」日前首度打造吃到飽型態門市，除了提供傳統中式火鍋，也加碼無限供應新鮮時蔬、副食、甜點、飲料、冰品及醬料。全新門市台北西門町殿用餐方案價位介於388至728元，其中平日午餐只要388元就能開吃4款肉品及自助吧，截至9/5若於臉書或Instagram打卡或發佈限時動態，還可額外享有每人一顆生食級干貝，每人限贈乙份。

田季發爺全台分店

田季發爺於桃園、新竹、台中、高雄各有分店。圖／田季發爺燒肉臉書專頁

主打燒肉吃到飽的「田季發爺」9月首次插旗台南，並祭出試營運優惠，即日起至9/10於任一分店用餐並打卡，即享88折優惠，最低527元起爽嗑76款肉品、海鮮、時蔬及甜點。活動每位成人皆適用，同組消費需選擇同一價位，優惠無法併用。

銅盤吃到飽

韓式烤肉吃到飽銅盤用餐另計10%服務費。圖／豆府提供

豆府餐飲集團旗下的韓式烤肉「銅盤」同步恢復營運，只要329元就能無限量吃到飽，6種口味炸雞、3款韓國正宗銅盤烤肉、經典韓式料理、小菜、甜點全包辦，可謂小資族韓料控的最佳選擇。

為歡慶回歸，品牌也限時推出第二位半價好康，截至9/4凡二人同行用餐，出示臉書指定活動圖，第二人就可半價開吃，代表平均起來每人只要247元起超低價，每日限量30人，售完為止。

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