「美登利壽司」插旗南西商圈 10月下旬進駐新光三越

新光三越台北南西店三館B1F美食街在秋季改裝迎來全新品牌進駐，讓周邊上班族與逛街族群，又有口味的新變化可以期待。當中包括日本人氣壽司「美登利」繼去年在台北東區開設台灣首店後，今年10月下旬將進駐新光三越南西三館美食街，讓美登利壽司的愛好者，又多了一個據點可品嚐。

新光三越台北南西店三館美食街9月起至周年慶前陸續有新品牌進駐，包括9月初有西區首家「CAMA」咖啡進駐，9月29日有紅花集團旗下的平價鐵板燒「漾紅花」進駐美食街，10月初有「點8茶記」首度登台，接著10月20日則有「美登利」壽司登場。