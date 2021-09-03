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「美登利壽司」插旗南西商圈 10月下旬進駐新光三越
新光三越台北南西店三館B1F美食街在秋季改裝迎來全新品牌進駐，讓周邊上班族與逛街族群，又有口味的新變化可以期待。當中包括日本人氣壽司「美登利」繼去年在台北東區開設台灣首店後，今年10月下旬將進駐新光三越南西三館美食街，讓美登利壽司的愛好者，又多了一個據點可品嚐。
新光三越台北南西店三館美食街9月起至周年慶前陸續有新品牌進駐，包括9月初有西區首家「CAMA」咖啡進駐，9月29日有紅花集團旗下的平價鐵板燒「漾紅花」進駐美食街，10月初有「點8茶記」首度登台，接著10月20日則有「美登利」壽司登場。
不能出國的時代，只能用美食慰藉想旅遊的心，日本迴轉壽司一直是國人熱愛的美食之一，全台第二家美登利插旗南西商圈，勢必有一定的吸引力與話題。另外，新光三越南西三館美食街也要帶來全台首家港式餐飲品牌「點8茶記」於10月初登場，主打平價道地的港粵美食，現點現蒸、特色風味麵、亞洲經典飯、冰火菠蘿油、多款港式茶飲、精緻蛋糕等百元有找。
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