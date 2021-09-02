貓奴必嘗「貓貓燒果子禮盒」太萌！全家便利商店中秋推「金牌主廚跨界聯名月餅、名店夯肉組」

中秋節腳步接近，受疫情影響，今年不少民眾選擇送禮不群聚，或是待在家團圓過節，全家便利商店App「隨買預約取」即日起推出多款中秋贈禮，包含適合長輩的養生系「好富食堂滴雞精」、「娘家熬雞精禮盒」、「老協珍人蔘精」，及名店類「鼎泰豐鳳梨酥禮盒」、「小茶栽堂藏金棕黑茶禮盒」等，最低折扣85折起，可於指定日期、門市預約領取，最快2天就可到貨。要送禮者可利用App轉贈給親友，收禮者還可自行選店並預約指定日期取貨，不怕撲空，返鄉者則可選擇鄰近住家的門市預約取貨，不占行李空間。即日起至9月30日首購、並於10月7日前完成取貨，就贈送Let's Café經典拿鐵一杯。

全家便利商店今年7月中旬於旗下電商平台「全家行動購」及門市推出多款經典老店、排隊名店、特色聯名等多樣月餅組合，今年消費者偏好經典口味款，目前熱賣商品為「犁記綠豆小月餅」、「小潘鳳凰酥」、「一福堂菠蘿蛋黃酥」；另外，有別以往傳統口味的甜點系禮盒也受到青睞，「雪之戀雪莓娘禮盒」、「方師傅手工餅乾」成為竄起新秀，其中「方師傅手工餅乾」，開賣一個月熱銷近3萬罐。

今年全家便利商店推出4款獨家月餅禮盒，由台菜王子黃景龍跨界各路好手聯手打造，包括與半熟巧克力界王者「達克闇黑工場」推出「流金三天王月餅組合」主打爆漿流心系，6入售價499元；與伴手禮老店「和生御品」攜手推出「和生御品禮盒」將中式口味注入新靈魂，有黃金起士香麻酥、濃香芝麻黑旋風兩種口味，6入售價399元；與世界翻糖甜點冠軍莉雅老師共同打造的「芋紫嫣紅蛋黃酥禮盒」加入經典蛋黃酥風格，有芋頭、奶油紅豆兩種口味，6入售價425元；另外還跨足藝術界，以天才藝術家「羅得嘉」畫作作為禮盒包裝推出「儂來餐廳明月禮盒」以中式口味入料，將鹹甜滋味融入傳統綠豆椪，6入售價398元。

中秋節宅在家團圓烤肉是一種享受，小份量套組、方便烹調的串燒組合最熱賣。全家便利商店首推名店系列，王品嚴選「極炙燒肉禮盒」嚴選牛舌、牛排、牛小排等5種部位，售價1,099元；淡水八里人氣餐廳「芭達桑－部落原木石板烤肉組」祭出餐廳人氣的原住民口味，包含肉串、烤飛魚、香腸、魷魚等8種食材，售價699元。針對豬肉愛好者，「全+1」推出大戶屋「鹽麴豬五花」，為大戶屋招牌人氣料理，使用日本百年老店鹽麴醃製五花肉，200克售價220元。