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燒肉吃到飽名店「田季發爺」首登台南！全台分店同享88折慶開幕

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／田季發爺燒肉臉書專頁
圖／田季發爺燒肉臉書專頁

燒肉控號外！主打燒肉吃到飽的著名品牌「田季發爺」於桃園、新竹、台中、高雄各有分店，日前宣佈9月首度進駐台南，並祭出試營運優惠，即日起至9/10於任一分店打卡，即享88折好康，527元起就可無限爽嗑76款肉品、海鮮、時蔬及甜點等，讓愛吃肉的饕客列入大餐清單。

圖／田季發爺燒肉臉書專頁
圖／田季發爺燒肉臉書專頁

台南首家「田季發爺燒肉」即日登場，標榜不分平假日均一價的吃到飽方案，價位有599、739及899三款，最高可享94類品項，除了牛豬羊雞及經典海鮮，和牛、生食級干貝、大生蠔統統都有，火鍋、甜點也包辦，120分鐘內可盡情開吃。

為歡慶新店插旗台南，截至9/10凡至全台任一分店用餐，完成上傳臉書、IG限時動態的指定打卡步驟，即可現享88折，代表最低527元就能吃到飽。活動每位成人皆適用，同組消費需選擇同一價位，優惠無法併用。

圖／田季發爺燒肉臉書專頁
圖／田季發爺燒肉臉書專頁
圖／田季發爺燒肉臉書專頁
圖／田季發爺燒肉臉書專頁
圖／田季發爺燒肉臉書專頁
圖／田季發爺燒肉臉書專頁

不過近期有網友於爆料公社控訴，品牌特定分店用餐時間未到就趕人及服務態度等問題，該分店後來暫停營業三日，後續表示因應疫情停業至9/10，針對網友的負評，官方則回應門市會積極改進。

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吃到飽 燒烤 台南美食

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