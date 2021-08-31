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麥當勞「薯餅」回歸了！早餐控找回主場，起司脆薯雙牛堡同步供應

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／麥當勞官網、麥當勞提供
圖／麥當勞官網、麥當勞提供

麥粉敲碗成功！速食餐廳麥當勞近期因全球航運供貨不穩而停賣「薯餅」，引發一陣哀嚎，更有人擔心地瓜條會取代薯條。所幸網友的擔憂沒有成真，官方除了聲明薯條不會缺貨，即日起薯餅也已恢復供應，讓粉絲買得到心目中的早餐首選。

台灣麥當勞薯餅缺貨議題日前洗版社群，在積極補貨後，麥當勞薯餅已於8/28起陸續恢復供應，即日起也能買得到薯餅相關產品。除了單點、使用甜心卡買A區送薯餅，8月新品「起司脆薯雙牛堡」也已正式回歸，讓鐵粉興奮不已。

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