在家爽嗑燒肉、粵式火鍋！「蛤?! x Uncle Shawn」中秋火烤組快閃，另有鹹蛋黃蘿蔔糕

北部首家正宗粵式卜卜蜆火鍋專門店「蛤?!」憑藉爆量蛤蜊火鍋成為人氣夯店，日前首度聯手東區燒肉餐酒館「Uncle Shawn」打造中秋火烤組合，讓大家防疫期間也能在家吃大餐度過中秋佳節，送禮自用都體面，限量200份即日開放預購至9/5。

名店聯名中秋禮盒售價2380元。圖／蛤?!卜卜蜆提供

座落市民大道的「蛤?!」牽手燒肉餐酒館「Uncle Shawn」推出聯名禮盒，讓饕客一份獨享雙重招牌。這款中秋火烤禮盒含「蛤?!」正宗原味卜卜蜆湯底（附蛤蜊與配料）、海鮮拼盤、肉片拼盤、豐富鍋料盤及一罐椒麻醬。還有Uncle Shawn提供的5款精選頂級肉品、一罐大叔手作椒鹽及大叔手作烤肉醬，肉品有A5日本和牛紐約客、Prime去骨牛小排等，中秋在家烤肉不馬虎。

中秋禮盒單盒799元、10盒以上每盒749元、20盒以上單價699元。圖／蛤?!卜卜蜆提供

而「蛤?!」今年也首度推出特色中秋禮盒，其中主打的「鹹蛋黃蘿蔔糕」混搭鴨蛋與蘿蔔絲，濃郁鹹香的限定口味令人期待。每盒也附有道地「港式蘿蔔糕」、鎮店人氣椒麻醬、主廚秘製干貝XO醬，為大家預備不一樣的送禮選項。預購日期為即日起至9/6，詳情可至官方臉書及網路商城參考。

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