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最後5天！40年「以馬內利鮮魚湯」要搬家了
愛吃魚湯的民眾，可別跑錯了！鄰近台北善導寺捷運站、華山文創園區的「以馬內利鮮魚湯」，在8月31日宣佈，經歷40多個歲月風霜後，舊舖子將功成身退，邁向新店面階段。現有店面最後營業至9月4日，之後預計停業10天、投入準備新店面。對於新的搬遷計畫，粉絲們也表示「準備朝聖新店面」、「期待期待」
以馬內利鮮魚湯是善導寺週邊的人氣平價小吃，店內供應有鮮魚湯、什錦湯、豬肝湯等多種湯品，還有炒麵、炒米粉等主食，單品價格多落於30～90元。由於價格平實且美味，因此是許多老台北人心中的美食口袋名單。將炒米粉、炒麵大量加上店家的自製辣椒與調料後享用，更是許多饕客的內行吃法。
在2019年5月時，以馬內利鮮魚湯曾經配合大樓整修所以停業近8個月，並重新於2020年1月重新開幕。經歷一年半的時光，業者也發布最新公告，表示已經40多年的舊舖子，將於9月4日功成身退，並且開設新店面。對於業者的計畫，粉絲也紛紛留言「25年的回憶」、「期待再期待」、「還好是準備新店面，不然好怕喝不到你們的魚湯」、「嚇死我，還以為不做了」
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