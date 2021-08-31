最後5天！40年「以馬內利鮮魚湯」要搬家了

愛吃魚湯的民眾，可別跑錯了！鄰近台北善導寺捷運站、華山文創園區的「以馬內利鮮魚湯」，在8月31日宣佈，經歷40多個歲月風霜後，舊舖子將功成身退，邁向新店面階段。現有店面最後營業至9月4日，之後預計停業10天、投入準備新店面。對於新的搬遷計畫，粉絲們也表示「準備朝聖新店面」、「期待期待」

以馬內利鮮魚湯是善導寺週邊的人氣平價小吃，店內供應有鮮魚湯、什錦湯、豬肝湯等多種湯品，還有炒麵、炒米粉等主食，單品價格多落於30～90元。由於價格平實且美味，因此是許多老台北人心中的美食口袋名單。將炒米粉、炒麵大量加上店家的自製辣椒與調料後享用，更是許多饕客的內行吃法。