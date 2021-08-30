Japoli義大利餐酒館「全品項外帶69折」！線上支付滿299元再打89折

不用搭飛機也能買爆曲奇！還記得那些能出國到香港旅遊的時刻嗎？親戚朋友總是會叫你幫忙帶伴手禮，回國時行李箱放進滿滿的曲奇，想想就開心～無論是經典的小熊餅乾、走精緻路線的曲奇四重奏和曲奇童話等，都是去香港

2021-08-30 17:50