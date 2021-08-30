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Japoli義大利餐酒館「全品項外帶69折」！線上支付滿299元再打89折

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／Japoli義大利餐酒館 臉書粉專
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日本人開的義大利餐酒館「JAPOLI」現在透過Foodpanda外帶自取只要69折囉，若是消費滿299元，再輸入折扣碼，還可以再享89折，全品項皆有此折扣超划算，快把握機會外帶起來囉。

「JAPOLI」雖然是義大利餐酒館，但其實是由道地的日本人創建的義式料理品牌，店內裝潢採用古典與溫暖黃光配色，夾帶義大利美食與日本職人精神的料理風格，每道菜都是視覺饗宴，尤其店內半開放式的廚房，更是有機會看到廚師料理的過程。

圖／Japoli義大利餐酒館 臉書粉專
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圖／Japoli義大利餐酒館 臉書粉專
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這回只要即日起在Foodpanda搜尋JAPOLI並選擇外帶自取，即可享有69折優惠，像是人氣凱薩沙拉，2人份原價270原，現在只要186元；經典12寸的瑪格麗特披薩，原價一份320元，現在也只要221元，其他像是經典乳酪肉醬義大利麵，單份原價280元，現在也只要193元。

圖／Japoli義大利餐酒館 臉書粉專
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圖／Japoli義大利餐酒館 臉書粉專
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更狂的是，配合線上支付，只要滿299元，在Foodpanda裡輸入優惠碼「COOL11」還可以再打89折，若外帶自取為pro用戶，除了原本69折外，還可以再額外享有5%折扣。值得注意的是，目前此優惠並非全門市，可先電話向店家確認或至Foodpanda App查詢（目前經查證忠孝店與台北新生店享有此外帶優惠），而該項Foodpanda優惠活動尚無截止優惠日期，趁現在外帶起來吧！

圖／Japoli義大利餐酒館 臉書粉專
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