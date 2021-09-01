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9月生日優惠！盤點全台「幾歲送幾隻鮮蝦、雞翅山」　不限當日壽星嗑到飽

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／玉豆腐-韓式料理臉書專頁、編輯攝影、Sunny Queen陽光皇后臉書專頁
圖／玉豆腐-韓式料理臉書專頁、編輯攝影、Sunny Queen陽光皇后臉書專頁

隨著全台疫情降級，各大餐廳漸漸有條件開放內用，許多人最期待的壽星優惠也陸續回歸。今天為大家盤點全台豐盛的生日禮，從台北、新竹、嘉義到高雄統統有，不限當日即享「幾歲送幾隻蝦」或澎湃雞翅山，韓式料理、海鮮控、炸雞迷必收！

瓦法奇朵：幾歲送幾隻鮮蝦

圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

位於台北車站的「瓦法奇朵」提供火鍋、四川菜、排餐等多元料理，即日起至9/30只要提前一日預約用餐，不限同行人數、消費滿額799元即享一位當月壽星「幾歲送幾隻蝦」好康，若同桌兩位壽星可滿額1598元享兩份生日禮，以此類推，上滿整桌菜吃個過癮。

玉豆腐：幾歲送幾隻鮮蝦

圖／玉豆腐-韓式料理臉書專頁
圖／玉豆腐-韓式料理臉書專頁

於高雄擁有5家分店的「玉豆腐」主打各式韓式料理，用餐無限供應熱麥茶、3道韓式小菜。而即日起凡內用預約還有爆量鮮蝦蛋糕，只要提前至少兩天以上訂位、四人同行且每人達250元低消，即可憑壽星歲數兌換免費蝦隻。活動開放生日當日與生日前後7天壽星使用，訂位時記得提前告知歲數/以成功訂位。

圖／玉豆腐-韓式料理臉書專頁
圖／玉豆腐-韓式料理臉書專頁

鼎盛十里：幾歲送幾隻鮮蝦、肉蛋糕7折

圖／鼎盛十里提供
圖／鼎盛十里提供

鼎盛十里嘉義店及新竹店歷年壽星活動不中斷，9月壽星凡到店用餐，提前一日致電門市或私訊官方粉專訂位，當日出示身分證、消費滿千即可換取生日禮，幾歲就能吃爆幾隻鮮蝦，肉蛋糕亦有7折優惠，久違的小型聚餐吃到飽。

陽光皇后：壽星雞翅山

圖／陽光皇后提供
圖／陽光皇后提供

近期以雞佛披薩掀起熱議的「陽光皇后」日前首度進駐北部，於新店區開設分店，即日起試營運。代表除了高雄和嘉義，北部9月壽星有了超狂雞翅山的慶生選項。陽光皇后「幾歲就送幾隻炸雞翅」日日供應，凡提前至少一日預訂、4人同行總消費達1200元門檻，即可享有優惠。全台門市截至9/30也推出義大利麵品項「外帶8折」好康，事先致電或網路預訂即可。

此外，為歡慶最新小碧潭分店開幕，截至9/6訂位內用凡點主餐即可免費升級套餐，9/7至9/30內用點購招牌「熱舞王妃烤全雞」則為399元，現省100元，提醒大家以上所有優惠無法併用。

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