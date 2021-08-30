全聯「日式烤麻糬串、原燒米板串」回歸！中秋節烤肉預購優惠48元就有

9月未到也可以為中秋節超前部署！全聯福利中心日前低調祭出烤肉相關品項及優惠，其中最受矚目的有話題主人公「日式烤麻糬」、「原燒米板串」的重磅回歸，即日起至9月底還有預購特價，最低一包48元吃得到，讓大家居家烤肉也能吃個過癮。

圖／全聯福利中心

因應防疫，全聯福利中心中秋烤肉季推出許多在家也能安心烤肉的相關品項。除了有免調味的「香草戰斧豬排」、「七里香手羽串燒」、「德式帶骨香腸」值得入手，最火紅的莫過於「日式烤麻糬串」，只要簡單燒烤就能變身超Q軟糰子，沾點花生粉或煉乳超療癒，備受饕客喜愛。即日起至9/30透過「全聯PXGo!」購買還享一箱6包優惠價519元（原價534元），日式原燒米板串則為289元（原價294元），代表平均一包為銅板價48元，超適合囤貨作為中秋飯後甜點，也能自行體驗居家版日式居酒屋風情。

圖／全聯福利中心

此外，全聯此次也新推餐廳名店的烤肉醬，像是「乾杯萬用燒肉醬」、「原燒鮮甜水果/濃口味噌燒肉醬」都能讓大家在家還原鎮店美味。若於9/10至9/30期間購買「阿珠嬤韓式醃烤肉醬」、「辣味萬用醬」，還有買一送一優惠價，即便不烤肉也能作為烹調良伴。

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