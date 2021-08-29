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全新「這一鍋」吃到飽只要388！三代店落腳西門，火鍋&時蔬&甜點無限吃

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／這一鍋皇室秘藏鍋物臉書
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主打傳統中式火鍋的「這一鍋皇室秘藏鍋物」日前打造全台首家「吃到飽」門市，三代店參戰西門美食戰區，提供精緻鍋物及豐富自助吧，最低388元就能吃個過癮，鍋控必收！

圖／這一鍋皇室秘藏鍋物臉書
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這一鍋餐飲集團旗下「這一鍋」首度進軍吃到飽市場，主打火鍋之餘，新鮮時蔬、副食、甜點、飲料、冰品及醬料一律無限供應。全新型態的台北西門町殿即日起試營運，插旗西門昆明街，不同方案依據午晚時段價格各異，價位介於388至728元，平日午餐只要388元就能開吃4款肉品及自助吧，最高價位則可享15款頂級肉品海鮮點到飽，連肉肉控也能吃得飽到天靈蓋。

圖／這一鍋皇室秘藏鍋物臉書
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圖／這一鍋皇室秘藏鍋物臉書
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其中特色湯頭除了喝得到招牌頤心菌菇鍋，也特別推出全台首創的「琥珀昆布茶湯」高海拔烏龍茶葉混入昆布風味，調配出濃郁滑順的口味，加價50元則可升級老火湯、御膳麻辣湯或一品酸菜湯。

為歡慶開幕，「這一鍋」台北西門町殿首波推出「湯頭免費升級」優惠，截至8/29打卡並消費達400元以上即可三款湯頭三擇一，8/30至9/5期間若於臉書或Instagram打卡或發佈限時動態，則贈送每人一顆生食級干貝，每人限贈送乙份。

圖／這一鍋皇室秘藏鍋物臉書
圖／這一鍋皇室秘藏鍋物臉書

這一鍋 台北西門町殿

地址：台北市萬華區昆明街84號
營業時間：11:30-00:30（最後收客時間 23:00）
備註：試營運期間營業時間依現場為主

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