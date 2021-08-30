不能飛香港買小熊餅乾沒關係！盤點網友熱議台灣15大「超美味曲奇」伴手禮

不用搭飛機也能買爆曲奇！

還記得那些能出國到香港旅遊的時刻嗎？親戚朋友總是會叫你幫忙帶伴手禮，回國時行李箱放進滿滿的曲奇，想想就開心～無論是經典的小熊餅乾、走精緻路線的曲奇四重奏和曲奇童話等，都是去香港必買的超人氣伴手禮。

現在全球疫情期間，不知道大家有沒有在家看著以前出國的照片，開始想念起這款美味了呢？其實台灣也有許多曲奇伴手禮店家，無論節日或日常送禮都是不錯的選擇，美味程度不輸大家熱愛的小熊喔！

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》為大家調查受到網友熱烈討論的台灣美味曲奇，一起邊喝茶邊品味一番吧！

image source:網路溫度計

10 媽咪里啦手工餅乾專賣店

已創立20年的媽咪里啦是從市場臨時攤位始，現在成為連鎖店，更經常為各大5星級飯店代工手工餅乾，像是台北晶華、遠東香格里拉、板橋凱薩、寒舍艾美等，可說是遠近馳名的美味～

高達30種不同口味的曲奇，特別友18號紅茶、燕麥、羅勒起司、海鹽花生、黑糖核桃等，每一口都驚喜滿分，前陣子還推出了防疫宅宅組合，饕客們還不趕快搶起來呀！

9 Rivon禮坊

Rivon禮坊擁有連續兩年榮獲「國際食品米其林iTQi最佳風味大獎」認證的法式西點，充滿質感的外盒與法式烘焙的方式，仔細製作出漂亮好吃的曲奇，每一片餅都能看出店家的用心。



曲奇的口味有香草奶油、醇厚可可、芝麻等，送禮好看、自用美味，非常適合下午茶的時候配上一杯熱茶，根本就是貴婦級的享受啊！

image source: 官網

8 米樂繽紛爆米花

大家對米樂繽紛爆米花這個品牌都很熟悉，過年期間常在超商看到它的身影，更時不時推出卡通聯名包裝，既可愛又好吃。

除了爆米花，米樂受歡迎的產品還有曲奇餅乾喔！牛奶、咖啡、巧克力、起司、南洋叁巴等口味，總是能夠擄獲曲奇控的心，入口綿密奶香的氣味，誘人到不行，彷彿帶著饕客們徜徉天堂，非常療癒。

7 短腿ㄚ鹿

身為台中有名的伴手禮店家，小小的店面承載著無數美味的曲奇餅乾，在Dcard更是被推薦了無數次，還有網友曾把他們家的曲奇直接跟香港的小熊曲奇作比較，引發兩派擁護者熱烈的討論。

除了因應不同節慶開發不同包裝的盒子，更在不同分店販售特別口味的曲奇餅乾，例如大墩店提供原味奶酥、漢口店提供抹茶與帕瑪森起司、逢甲店提供可可口味等，增添曲奇控的蒐集趣味，前往購買前記得先確認各分店營業時間與產品喔！

image source: 蝦皮

6 蒙恩聽障烘焙坊

位於台中的蒙恩聽障烘焙坊，致力為聽障者提供一個沒有障礙的工作環境，不但能學習烘焙技巧、擁有一技之長，也能靠自己的努力爭取報酬，大家可以用購買產品的方式給予支持。

蒙恩的曲奇口味包括杏仁、抹茶、葡萄、巧克力杏仁、芝麻奶酥、核桃燕麥、咖啡等，不同風味豐富享受，Google評價高達4.8顆星，不少網友表示曲奇不但驚艷，甜而不膩的口感讓人一口接一口，默默地就會不小心吃完。

5 鴻鼎菓子

香甜美味的鴻鼎菓子曾多次獲得台中伴手禮的獎項，隨著現在大家越來越注重身體，店家採用減油、減糖的配方研發出人氣餅乾。

巧克力、海鹽咖啡、花生、擂茶、肉鬆、蜂蜜檸檬、奶茶、蘭姆伯爵、辣味起司、莓果等，選擇多到不行～不少網友認為鴻鼎菓子價格合理，打開盒子瞬間，香氣馬上撲到鼻尖，用料實在，讓買過的曲奇控們大讚它的高CP值！

4 WA!COOKIES

YouTuber古娃娃的「WA!COOKIES」，一推出就造成大轟動，不僅其他YouTuber拍攝影片分享，Dcard上更有許多推薦、開箱的文章，讓人不禁被勾起深深的好奇心，就想品嚐一下到底有多好吃～

除了香氣滿滿的奶油原味和濃郁爆棚的重可可，他們家以茶味曲奇最為有名，玫瑰茶歐蕾、阿薩姆紅茶、靜岡抹茶、伯爵茶拿鐵、蜜香紅茶等各有風味，有網友表示連不愛吃餅乾的家人也愛上了呢！

3 COOKIE886

位於台北市雙連站與中山站附近的COOKIE886，在Dcard中被稱為必吃的曲奇餅乾店，更有網友稱讚它是人生吃過最好吃的曲奇。

標榜無添加任何人工添加物，使用紐西蘭金桶奶油、法國曼諾第奶油、西班牙黑騎士可可粉，讓大家能夠安心食用，原味、花生和可可三種口味鍾，最多人推薦的是可可口味，不但非常香濃卻又不會太乾。

2 火星猴子Monkey Mars

火星猴子Monkey Mars位於台北市大同區古色古香的迪化街，經過的人都會忍不住被店面吸引進去，店家使用紐西蘭進口高級奶油、純手工千層摺疊，並以「低糖、少油」的手法烘焙而成，讓大家吃起來罪惡感不會太重，可以放鬆享受美味的午茶時光。

曲奇口味有咖啡奶酥、巧克力、原味奶酥 ，其中巧克力更是獲得許多網友們的歡心，還曾有人留言推薦：「火星猴子的可可曲奇才是驚人的好吃，吃過就回不去了！」

1 愛威鐵盒餅乾

愛威鐵盒餅乾從原料就能看出店家製作的用心，原味採用了法國飛雪奶油、芝麻口味選用台灣嚴選黑芝麻、 花生口味則是福源花生醬、咖啡口味使用日本技術乾燥咖啡粉，搭配現磨中南美洲阿拉比卡咖啡豆，還有日本天皇指定150年老茶廠製作出的抹茶和焙茶，巧克力與起司口味則選擇嘉麗寶可可、義大利的帕馬森起司來製作。

有網友推薦抹茶和巧克力值得一嚐，抹茶濃郁不會太黏膩，茶味讓整個口感有所提升，巧克力的苦甜綜合增添曲奇的美味，讓人總是會為了一吃再吃，無怨無悔地掏出新台幣啊！





【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年08月24日至2021年08月23日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『曲奇餅店家』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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