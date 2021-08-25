快訊

戰後百花齊放的日本：三島與東大全共鬪的激辯

這批照片用生命交換 知名戰地記者遭神學士分屍輾壓慘死

懶人包／歡慶本土零確診！「4大超商限時優惠」一次看　咖啡、可樂、飲料全都有

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導

台灣疫情今日傳出好消息，睽違近4個月，眾所期待的本土零確診終於來了！今天（8月25日）中央流行疫情指揮中心宣布本土零確診的好消息，4大超商旋即推出限時優惠與全民同慶，包括咖啡、可樂、飲料、零食全都有，趕快趁好康檔期買一波！

●7-ELEVEN

7-ELEVEN於今天下午5點起至8月26日推出「可口可樂ZERO-PET600」、「可樂果古早味」同品項第3件0元優惠，透過OPEN POINT App上的社群團購功能「i划算」下單即可享專屬優惠，無需進店、線上團購、就近取貨，為+0可樂一下！

OPEN POINT App「行動隨時取」即起至8月26日同步祭出指定CITY系列飲品第3杯0元限時優惠、同品項冰熱可任選，包括CITY CAFE美式咖啡特大杯3杯優惠價120元（原價180元），限量20萬組；CITY TEA四季春青茶3杯優惠價70元（原價105元），限量4萬組；CITY PRIMA精品美式咖啡3杯優惠價160元（原價240元），限量4萬組；CITY PRIMA精品拿鐵咖啡3杯優惠價180元（原價270元），限量4萬組。「行動隨時取」指定CITY系列優惠每位會員各限定購買10組。

●全家便利商店

全家便利商店即起至8月26日晚上11點59分推出「隨買跨店取」指定Let’s Café第2杯0元限量優惠活動，活動期間使用全家便利商店App「隨買跨店取」Let’s Café經典拿鐵（大杯、原價55元）、經典美式咖啡（大杯、原價45元）可享同品項第2件0元優惠，每位會員限購一組，兌換期限至9月30日。

●萊爾富

萊爾富歡慶今日零確診，限時推出「指定商品同品項第2件0元」優惠，包括可口可樂ZERO 600ml（售價29元）、伊藤園烏瓦紅茶525ml（售價42元）、小牧好好－巧克力牛乳310ml（售價30元）等，活動至8月26日晚上11點59分截止。

●OKmart

OKmart推出OKCafe夏日海洋杯款，即日起自全台820間門市購買OKCafe全系列品項即可擁有。慶祝今日零確診的好消息，今天（8月25日）下午6點起至8月27日門市可享OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2，OKmall雲端商城可享同品項買10杯5折的優惠。另外門市還有指定糖餅第2件0元起，包括可口可樂ZERO 600ml、乳加QQ可可球（黑糖珍奶）等。

全家便利商店歡慶零確診，即起至8月26日晚上11點59分推出「隨買跨店取」指定Let’s Café第2杯0元限量優惠活動。圖／全家便利商店提供
全家便利商店歡慶零確診，即起至8月26日晚上11點59分推出「隨買跨店取」指定Let’s Café第2杯0元限量優惠活動。圖／全家便利商店提供
萊爾富歡慶今日零確診，即起至8月26日晚上11點59分限時推出「指定商品同品項第2件0元」優惠，包括可口可樂ZERO 600ml、伊藤園烏瓦紅茶525ml、小牧好好－巧克力牛乳310ml等。圖／萊爾富提供
萊爾富歡慶今日零確診，即起至8月26日晚上11點59分限時推出「指定商品同品項第2件0元」優惠，包括可口可樂ZERO 600ml、伊藤園烏瓦紅茶525ml、小牧好好－巧克力牛乳310ml等。圖／萊爾富提供
歡慶本土零確診！7-ELEVEN今天（8月25日）下午5點起至8月26日推出「可口可樂ZERO-PET600」、「可樂果古早味」同品項第3件0元，透過OPEN POINT App上的社群團購功能「i划算」下單即可享專屬優惠。圖／7-ELEVEN提供
歡慶本土零確診！7-ELEVEN今天（8月25日）下午5點起至8月26日推出「可口可樂ZERO-PET600」、「可樂果古早味」同品項第3件0元，透過OPEN POINT App上的社群團購功能「i划算」下單即可享專屬優惠。圖／7-ELEVEN提供
萊爾富歡慶今日零確診，即起至8月26日晚上11點59分限時推出「指定商品同品項第2件0元」優惠，包括可口可樂ZERO 600ml、伊藤園烏瓦紅茶525ml、小牧好好－巧克力牛乳310ml等。圖／萊爾富提供
萊爾富歡慶今日零確診，即起至8月26日晚上11點59分限時推出「指定商品同品項第2件0元」優惠，包括可口可樂ZERO 600ml、伊藤園烏瓦紅茶525ml、小牧好好－巧克力牛乳310ml等。圖／萊爾富提供
歡慶本土零確診！7-ELEVEN今天（8月25日）下午5點起至8月26日推出「可口可樂ZERO-PET600」、「可樂果古早味」同品項第3件0元，透過OPEN POINT App上的社群團購功能「i划算」下單即可享專屬優惠。圖／7-ELEVEN提供
歡慶本土零確診！7-ELEVEN今天（8月25日）下午5點起至8月26日推出「可口可樂ZERO-PET600」、「可樂果古早味」同品項第3件0元，透過OPEN POINT App上的社群團購功能「i划算」下單即可享專屬優惠。圖／7-ELEVEN提供
歡慶本土零確診！OPEN POINT App「行動隨時取」即起至8月26日推出CITY CAFE美式咖啡特大杯3杯優惠價120元，限量20萬組。圖／7-ELEVEN提供
歡慶本土零確診！OPEN POINT App「行動隨時取」即起至8月26日推出CITY CAFE美式咖啡特大杯3杯優惠價120元，限量20萬組。圖／7-ELEVEN提供
歡慶本土零確診！OPEN POINT App「行動隨時取」即起至8月26日祭出指定CITY系列飲品第3杯0元限時限量優惠。圖／7-ELEVEN提供
歡慶本土零確診！OPEN POINT App「行動隨時取」即起至8月26日祭出指定CITY系列飲品第3杯0元限時限量優惠。圖／7-ELEVEN提供
歡慶本土零確診！OPEN POINT App「行動隨時取」即起至8月26日祭出指定CITY系列限時限量優惠，每位會員各限定購買10組。圖／7-ELEVEN提供
歡慶本土零確診！OPEN POINT App「行動隨時取」即起至8月26日祭出指定CITY系列限時限量優惠，每位會員各限定購買10組。圖／7-ELEVEN提供
歡慶本土零確診！OPEN POINT App「行動隨時取」即起至8月26日祭出CITY PRIMA精品美式咖啡、精品拿鐵咖啡限時限量優惠。圖／7-ELEVEN提供
歡慶本土零確診！OPEN POINT App「行動隨時取」即起至8月26日祭出CITY PRIMA精品美式咖啡、精品拿鐵咖啡限時限量優惠。圖／7-ELEVEN提供
全家便利商店歡慶零確診，即起至8月26日晚上11點59分推出「隨買跨店取」指定Let’s Café第2杯0元限量優惠活動。圖／全家便利商店提供
全家便利商店歡慶零確診，即起至8月26日晚上11點59分推出「隨買跨店取」指定Let’s Café第2杯0元限量優惠活動。圖／全家便利商店提供
OKmart慶祝零確診的好消息，今天（8月25日）下午6點起至8月27日門市可享OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2，OKmall雲端商城可享同品項買10杯5折的優惠。圖／OKmart提供
OKmart慶祝零確診的好消息，今天（8月25日）下午6點起至8月27日門市可享OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2，OKmall雲端商城可享同品項買10杯5折的優惠。圖／OKmart提供

相關新聞

懶人包／歡慶本土零確診！「4大超商限時優惠」一次看　咖啡、可樂、飲料全都有

台灣疫情今日傳出好消息，睽違近4個月，眾所期待的本土零確診終於來了！今天（8月25日）中央流行疫情指揮中心宣布本土零確診...

等了108天+0終於回來！「4大超商限時優惠」　第2杯0元、買2送2手刀快搶

睽違108天，台灣終於等到+0！自5月中新冠疫情升溫以來，全台面臨前所未有的嚴峻考驗，最高曾一天確診535例，經過3個多月全民同心的努力，「嘉玲」真的回來了！為了慶祝各大超商紛紛祭出優惠活動。

變白又變細！「肯德基薯條」悄改版　網友正反評論兩極

近期有網友發現，肯德基所販售的「薯條」，原本是橘色、較粗的版本，但是最近開始變成白色、較細的版本，讓網友產生熱烈討論，有...

米其林一星餐廳Longtail推出「非洲辣醬炸雞分享餐」！外帶限定泰式鮮蝦堡、越式肉派等讓味蕾環遊世界

Longtai特別選在四週年慶當日，推出『四人狂歡派對分享餐』，包含前菜、主菜、主食到甜點共八道精選人氣料理及四杯風味調飲；除此之外還有『二人浪漫食光雙饗餐』，將米其林一星餐廳酒吧的儀式感完整打包回家！

必勝客再出新招！「火烤香腸」新口味，還有比薩、炸雞限時35折、現省2785元

繼轟動一時的「香菜豬血糕披薩」，Pizza Hut再出新招啦！為了因應即將到來的中秋節，特地與黑橋牌聯名推出「火烤香腸派對比薩 」，更狂的是連餅皮也不放過，還可以加購115元更換「Q彈珍珠香腸餅皮」，讓每一口都是香腸，除此之外，首創的「PK隨饗券」限時5天開賣囉，最低直接35折起快衝！

全桌限時9折！燒肉殿堂「老乾杯」南西店開幕　15款新菜上桌

隨著疫情降溫，乾杯集團旗下的頂級燒肉「老乾杯」自即日起於台北新光三越南西店開始試營運，並提供澳洲產和牛厚切橫膈膜、天使紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。