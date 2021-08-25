懶人包／歡慶本土零確診！「4大超商限時優惠」一次看 咖啡、可樂、飲料全都有
台灣疫情今日傳出好消息，睽違近4個月，眾所期待的本土零確診終於來了！今天（8月25日）中央流行疫情指揮中心宣布本土零確診的好消息，4大超商旋即推出限時優惠與全民同慶，包括咖啡、可樂、飲料、零食全都有，趕快趁好康檔期買一波！
●7-ELEVEN
7-ELEVEN於今天下午5點起至8月26日推出「可口可樂ZERO-PET600」、「可樂果古早味」同品項第3件0元優惠，透過OPEN POINT App上的社群團購功能「i划算」下單即可享專屬優惠，無需進店、線上團購、就近取貨，為+0可樂一下！
OPEN POINT App「行動隨時取」即起至8月26日同步祭出指定CITY系列飲品第3杯0元限時優惠、同品項冰熱可任選，包括CITY CAFE美式咖啡特大杯3杯優惠價120元（原價180元），限量20萬組；CITY TEA四季春青茶3杯優惠價70元（原價105元），限量4萬組；CITY PRIMA精品美式咖啡3杯優惠價160元（原價240元），限量4萬組；CITY PRIMA精品拿鐵咖啡3杯優惠價180元（原價270元），限量4萬組。「行動隨時取」指定CITY系列優惠每位會員各限定購買10組。
●全家便利商店
全家便利商店即起至8月26日晚上11點59分推出「隨買跨店取」指定Let’s Café第2杯0元限量優惠活動，活動期間使用全家便利商店App「隨買跨店取」Let’s Café經典拿鐵（大杯、原價55元）、經典美式咖啡（大杯、原價45元）可享同品項第2件0元優惠，每位會員限購一組，兌換期限至9月30日。
●萊爾富
萊爾富歡慶今日零確診，限時推出「指定商品同品項第2件0元」優惠，包括可口可樂ZERO 600ml（售價29元）、伊藤園烏瓦紅茶525ml（售價42元）、小牧好好－巧克力牛乳310ml（售價30元）等，活動至8月26日晚上11點59分截止。
●OKmart
OKmart推出OKCafe夏日海洋杯款，即日起自全台820間門市購買OKCafe全系列品項即可擁有。慶祝今日零確診的好消息，今天（8月25日）下午6點起至8月27日門市可享OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2，OKmall雲端商城可享同品項買10杯5折的優惠。另外門市還有指定糖餅第2件0元起，包括可口可樂ZERO 600ml、乳加QQ可可球（黑糖珍奶）等。
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