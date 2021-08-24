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必勝客再出新招！「火烤香腸」新口味，還有比薩、炸雞限時35折、現省2785元

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書粉專
圖／必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書粉專

繼轟動一時的「香菜豬血糕披薩」，Pizza Hut再出新招啦！為了因應即將到來的中秋節，特地與黑橋牌聯名推出「火烤香腸派對比薩 」，更狂的是連餅皮也不放過，還可以加購115元更換「Q彈珍珠香腸餅皮」，讓每一口都是香腸，除此之外，首創的「PK隨饗券」限時5天開賣囉，最低直接35折起快衝！

圖／必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書粉專
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台灣Pizza Hut創意不斷，每每在不同時節或是特殊節慶等都會「口味無極限」，推出許多讓人意想不到的創新口味，像是先前連外媒都報導的「香菜皮蛋豬血糕比薩」或是特殊餅皮「燕麥奇亞籽餅皮」等，都造成網路聲量話題不斷，雖然新奇甚至古怪但也不斷為業績創下新高，堪稱台灣披薩傳奇。

這回出新招與「黑橋牌」聯名啦，因應中秋節推出「火烤香腸派對比薩」，口味融入黑橋牌夯香腸與黑橋牌港式肝腸，再配上滿滿美式臘腸、洋蔥、小黃瓜、紅甜椒與莫札瑞拉起司等，每一口都是「腸味」，另外也可以加購115元更換成「Q彈珍珠香腸餅皮」，喜歡香腸系列的消費者不能錯過喔。

圖／必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書粉專
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值得一提的是，日前Pizza Hut號稱在餐飲界首創的「PK隨饗券」正式於即日起開賣啦，只要到8月28日的每日下午1點，可至PK雙饗卡App開搶電子券，最高可享3.5折起！更重要的是，比薩、炸雞可「寄杯」，可以一次買齊再分次取餐（全台皆可跨店取餐），還可以線上轉贈好友，作為分享或同樂都可以，簡直「數位服務」再提升，快一起來試試手氣吧！更多優惠詳情請上臉書粉專。

圖／必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書粉專
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圖／必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書粉專
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必勝客 Pizza Hut Taiwan

臉書粉專：https://www.facebook.com/PizzaHut.TW

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