21風味館天天「烤全雞」79折！再送迷你泡芙，ATM領錢再拿「現折150」優惠券
想到CP值高的烤雞，一定會想到「21風味館」，這回因應即將到來的中秋節特地堆出「天天79折優惠」活動，只要即日起至9月21日，購買香烤烤全雞即可享有79折優惠，還加送兩款沾醬與Poppies小泡芙，快來吃一波囉。
烤雞是許多人雞肉料理的最愛，知名「21風味館」也常常根據不同節日，推出特色雞肉料理時都會造成網路話題。此次因應即將到來的中秋節，即日起至9月21日推出超狂招牌香草烤雞「天天79折」優惠，再附贈烤雞沾醬4款任選2款，有Gravy雞汁辣醬、泰式酸辣醬、番茄sasa醬與匠辣雞汁醬可選擇，除此之外，還加贈甜點Poppies小泡芙10顆，現省92元超划算。
另外21風味館也與中國信託合作，即日起至10月1日只要至中國信託ATM領錢，都可以領取最高68折的套餐優惠券，包含炸烤個人餐，優惠價只要159元(原價235元)與21烤炸分享餐，優惠價只要355元(原價505元)，最高現折150元，有領錢需求的民眾，歡迎多多使用中國信託ATM領取優惠券囉。
21風味館
臉書粉專：https://www.facebook.com/pec21c
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