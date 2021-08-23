21風味館天天「烤全雞」79折！再送迷你泡芙，ATM領錢再拿「現折150」優惠券

想到CP值高的烤雞，一定會想到「21風味館」，這回因應即將到來的中秋節特地堆出「天天79折優惠」活動，只要即日起至9月21日，購買香烤烤全雞即可享有79折優惠，還加送兩款沾醬與Poppies小泡芙，快來吃一波囉。

烤雞是許多人雞肉料理的最愛，知名「21風味館」也常常根據不同節日，推出特色雞肉料理時都會造成網路話題。此次因應即將到來的中秋節，即日起至9月21日推出超狂招牌香草烤雞「天天79折」優惠，再附贈烤雞沾醬4款任選2款，有Gravy雞汁辣醬、泰式酸辣醬、番茄sasa醬與匠辣雞汁醬可選擇，除此之外，還加贈甜點Poppies小泡芙10顆，現省92元超划算。

圖／21風味館臉書粉專

另外21風味館也與中國信託合作，即日起至10月1日只要至​中國信託ATM領錢，都可以領取最高68折的套餐優惠券，包含炸烤個人餐，優惠價只要159元(原價235元)​與21烤炸分享餐，優惠價只要355元(原價505元)​，最高現折150元，有領錢需求的民眾，歡迎多多使用中國信託ATM領取優惠券囉。

21風味館

臉書粉專：https://www.facebook.com/pec21c

圖／21風味館臉書粉專

延伸閱讀：

．世外「桃園」獨棟清水模咖啡廳！80坪結合藝文展覽超chill，酥炸吉拿棒沾醬必吃

．「新網球王子」咖啡店在台北開幕囉！買雙人「蜜糖金磚吐司」現折100元再送台灣獨家透卡