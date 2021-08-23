快訊

神學士拒絕西方國家延長撤軍期限 警告「後果自負」

打高端疫苗過11小時 蔡英文最新近況曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北「世界最濃抹茶冰淇淋」快閃板橋、北車、南港！7種等級抹茶任你挑

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／JAPAN RAIL CAFE Taipei臉書專頁
圖／JAPAN RAIL CAFE Taipei臉書專頁

北部抹茶控好康報到！主打「世界最濃抹茶」的台北「JAPAN RAIL CAFE」月初祭出史無前例16款冰淇淋吃到飽活動，曝光後瞬間引爆熱潮。如今店家特別推出三波活動，即日起依序快閃台北車站、板橋、南港，讓民眾可以更加就近品嘗獨家濃郁風味。

圖／JAPAN RAIL CAFE Taipei臉書專頁
圖／JAPAN RAIL CAFE Taipei臉書專頁

2019年進駐微風南山的「JAPAN RAIL CAFE」以日本靜岡進口的抹茶冰淇淋為主，憑藉1至7號的濃度級別打出名聲，其中數字最大的「藤枝抹茶No.7」正是「全球最濃抹茶冰淇淋」本尊，極致的抹茶風味成為抹茶控朝聖目標。如今除了信義區的本店，店家也特別於三處設置快閃櫃位，即日起已同步於北車京站QSquare及板橋大遠百登場，9/1起也將現身南港兩個月，讓在地抹茶迷逛街時也能買到最狂消暑冰品

圖／JAPAN RAIL CAFE Taipei臉書專頁
圖／JAPAN RAIL CAFE Taipei臉書專頁

此外，「JAPAN RAIL CAFE」近期也於店內推出「章魚燒體驗組」，讓想念日本的大家除了有道地冰淇淋，還能實際製作屋台美食，器具、食材統統備妥，提前預訂後到店輕鬆動手做即可，享受秒出國。

JAPAN RAIL CAFE快閃櫃位&日期

台北車站京站QSquare B3：截至9/30

Megacity板橋大遠百：截至9/3

南港CITYLINK：9/1至10/31

延伸閱讀：

IKEA內湖限定「荔枝玫瑰覆盆子霜淇淋」全台吃得到！全家最新蜜柑口味夢幻登場

高顏值合格！星巴克3款星冰樂「每杯現省40元」、7-11「荷包蛋咖啡」銅板價喝

抹茶 冰淇淋 南港美食 冰品 大台北美食 日本美食

相關新聞

21風味館天天「烤全雞」79折！再送迷你泡芙，ATM領錢再拿「現折150」優惠券

想到CP值高的烤雞，一定會想到「21風味館」，這回因應即將到來的中秋節特地堆出「天天79折優惠」活動，只要即日起至9月21日，購買香烤烤全雞即可享有79折優惠，還加送兩款沾醬與Poppies小泡芙，快來吃一波囉。

排骨酥、炒花枝當湯底！肉多多「狂一鍋」開幕送海鮮盤

「肉多多集團」不畏疫情，自即日起推出全新鍋物品牌「狂一鍋」，將排骨酥、臭豆腐、生炒花枝等台灣經典小吃化身為湯底，創造出全...

台北「世界最濃抹茶冰淇淋」快閃板橋、北車、南港！7種等級抹茶任你挑

北部抹茶控好康報到！主打「世界最濃抹茶」的台北「JAPAN RAIL CAFE」月初祭出史無前例16款冰淇淋吃到飽活動，曝光後瞬間引爆熱潮。如今店家特別推出三波活動，即日起依序快閃台北車站、板橋、南港

麥當勞「冰炫風買1送1、滿福堡送雞塊」！限時3重新優惠

麥當勞宣佈，自8月24日起，限時推出3重優惠方案，包括「買豬肉滿福堡加蛋送4塊麥克雞塊」、「蕎麥芝麻冰炫風買1送1」、「...

洋蔥無法自由加！好市多防疫改附「限量醬料包」　網讚衛生又防貪小便宜

全台二級疫情警戒維持至9/6，美式賣場好市多因應三級防疫時撤走醬料區，不少人感歎購買熱狗堡時少了靈魂配角。而日前恢復二級後，陸續有好市多會員於「Costco好市多商品經驗老實說」分享現場已改為限量供應

肉肉控筆記！頂呱呱「180元一斤雞」一日快閃，日式油麵大小碗均一特價

肉食主義者出擊！台灣速食品牌「頂呱呱」不定時祭出的「一斤雞」優惠，趁著暑假尾聲限時回歸，活動當天凡至全台門市購買600g原味炸雞，即享「180元」特價；而集團旗下另一品牌「東京油組総本店」則連4天推出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。