台北「世界最濃抹茶冰淇淋」快閃板橋、北車、南港！7種等級抹茶任你挑

北部抹茶控好康報到！主打「世界最濃抹茶」的台北「JAPAN RAIL CAFE」月初祭出史無前例16款冰淇淋吃到飽活動，曝光後瞬間引爆熱潮。如今店家特別推出三波活動，即日起依序快閃台北車站、板橋、南港，讓民眾可以更加就近品嘗獨家濃郁風味。

圖／JAPAN RAIL CAFE Taipei臉書專頁

2019年進駐微風南山的「JAPAN RAIL CAFE」以日本靜岡進口的抹茶冰淇淋為主，憑藉1至7號的濃度級別打出名聲，其中數字最大的「藤枝抹茶No.7」正是「全球最濃抹茶冰淇淋」本尊，極致的抹茶風味成為抹茶控朝聖目標。如今除了信義區的本店，店家也特別於三處設置快閃櫃位，即日起已同步於北車京站QSquare及板橋大遠百登場，9/1起也將現身南港兩個月，讓在地抹茶迷逛街時也能買到最狂消暑冰品。

圖／JAPAN RAIL CAFE Taipei臉書專頁

此外，「JAPAN RAIL CAFE」近期也於店內推出「章魚燒體驗組」，讓想念日本的大家除了有道地冰淇淋，還能實際製作屋台美食，器具、食材統統備妥，提前預訂後到店輕鬆動手做即可，享受秒出國。

JAPAN RAIL CAFE快閃櫃位&日期

台北車站京站QSquare B3：截至9/30

Megacity板橋大遠百：截至9/3

南港CITYLINK：9/1至10/31

延伸閱讀：

．IKEA內湖限定「荔枝玫瑰覆盆子霜淇淋」全台吃得到！全家最新蜜柑口味夢幻登場

．高顏值合格！星巴克3款星冰樂「每杯現省40元」、7-11「荷包蛋咖啡」銅板價喝