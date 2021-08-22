洋蔥無法自由加！好市多防疫改附「限量醬料包」　網讚衛生又防貪小便宜

全台二級疫情警戒維持至9/6，美式賣場好市多因應三級防疫時撤走醬料區，不少人感歎購買熱狗堡時少了靈魂配角。而日前恢復二級後，陸續有好市多會員於「Costco好市多商品經驗老實說」分享現場已改為限量供應「獨立醬料包」、「小盒碎洋蔥」，內用外帶一致，引發網友熱議。

好市多熟食區自助醬料區以往無限提供碎洋蔥、酸黃瓜醬、番茄醬、黃芥末醬等配料，隨著疫情爆發後不再開放醬料區，三級期間許多人都只能帶著純熱狗堡回家。隨著疫情趨緩稍微解封，好市多7月底漸漸升級提供單包裝的醬料包，惟喜愛量多的人主動詢問也不一定能多拿，仍讓不少會員驚喜不已，直呼：「讚耶！前陣子買熱狗是完全沒醬料……」、「比之前什麼都沒有好多了，沒醬料吃起來超無聊！」。

圖／「Costco好市多商品經驗老實說」臉書社團

而近期也有網友於好市多社團分享此消息，湧入多派討論。其中大部分人稱讚作法安全衛生，還能防以往貪小便宜的風氣，表示：「以前，常常看到人拿袋子裝回去」、「很便利又不浪費食材，真的很好」、「乾淨衛生方便」、「上次只有醬包沒拿到洋蔥碎，這次全套來了，覺得很不錯一直有在改進」、「很衛生也不會有一堆貪小便宜的人拿一堆回家」。

也有人持不同意見，提及好市多打烊時都會將剩餘的洋蔥直接丟垃圾桶報銷，因此「對有人裝一堆回去不是這麼反感，總比客人沒取用完，丟掉糟蹋食物好一點」。另外也有人表示不夠環保、份量不足，網友回應：「防疫與環保不可兼得，但是自助式的環保衛生方面真的太難管控」、「還好我本來就不加多！這樣方便外帶，也不會到家熱狗麵包軟爛」、「希望洋蔥醬料直接包在熱狗裡，（不然）不管怎麼做都有意見」。

根據網友分享，目前單包裝洋蔥及醬料包為購買熱狗堡限定，其他饕客感歎留言：「只有熱狗有給，希望牛肉捲也給洋蔥，不然好鹹」、「如果豬腳也這樣附沾醬就好了」、「買德國豬腳也不附黃芥末，總是少個味道」。但也有人購買披薩能夠同享，各門市實際情況不一，以現場供應為準。

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