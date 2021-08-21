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肉肉控筆記！頂呱呱「180元一斤雞」一日快閃，日式油麵大小碗均一特價
肉食主義者出擊！台灣速食品牌「頂呱呱」不定時祭出的「一斤雞」優惠，趁著暑假尾聲限時回歸，活動當天凡至全台門市購買600g原味炸雞，即享「180元」特價；而集團旗下另一品牌「東京油組総本店」則連4天推出均一價促銷，200元開吃道地風味。
頂呱呱「一斤雞」於8/24一日限時快閃，每份600g炸雞下殺7折，180元就能大口吃肉，每人限購2份，各門市數量有限，售完為止。而想念日本美食的民眾也能來場舌尖旅行，主打正宗日式油麵的「東京油組総本店」8/24至8/27期間於全台門市推出「招牌醬油油麵」、「辣味味噌油麵」油麵200元特價，活動期間購買任一口味，麵量不論大小碗皆享均一價，現省80元開吃。
品牌近期也全新推出3款生麵組合，招牌醬油油麵組6入699元、辣味味噌油麵組6入899元、醬油味噌各半的綜合口味油麵組共6入799元，買回家輕鬆烹調安心用餐。
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