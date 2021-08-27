丹丹漢堡「沙茶蘑菇肉醬薯」邪惡新組合！酥炸波浪薯＋特色肉醬超涮嘴

丹丹漢堡 ㄚ丹師上菜“沙茶蘑菇肉醬薯”，加2元飲料升級大杯，酥炸波浪薯淋上沙茶蘑菇肉醬。

丹丹漢堡可以說是南部地區的南霸天，已經將近30年的品牌歷史了，對於很多人來說是小時候的回憶，對於遊客來說是南部地區必嘗美食，讓我很訝異的是上次朋友要來台南前，詢問他們有什麼行程，結果……居然到台南的第一餐是丹丹漢堡（丹丹不是高雄的嗎？）。

原本用餐時間生意就很好，有些朋友會電話訂餐、有些會現場點餐，但會讓人一直追蹤丹丹漢堡，莫過於一陣子『丹丹漢堡』就會推出新產品，而且是其間限定的，簡單說就是時間內沒吃到就沒了。

這是推出的是『沙茶蘑菇肉醬薯』和『點餐加2元飲料升級大杯』。

從早餐賣到晚餐，一天三餐都可以在丹丹解決，但有沒有發現餐點跟速食店有點不一樣，有西式與西式的搭配，也有西式與中式的搭配ㄟ！真的是從小孩到老人都可以吃的範圍，完全不用怕不愛吃速食的朋友不愛來，因為也有粥、麵線、肉羹。

『五穀瘦肉粥+黃金鮮酥雞(92元/套)』

這是12號餐，因為樂多很喜歡吃粥，所以特地幫他選了瘦肉粥，粥裏頭加了薏仁、肉絲、肉鬆等，樂多一個人就吃個精光。而黃金鮮酥雞要搭配普羅旺斯香草粉，肉質很嫩，外皮酥脆，普羅旺斯香草粉有迷迭香、奧勒岡等。而且現在活動季，只要加2元飲料升級大杯。

『鮮脆雞腿堡+玉米濃湯(83元/套)』

因為要和樂多一起分享，所以雞腿堡小編選了不辣的，因為裏頭加了滿多的醬汁的也更有味道和濕潤感，每一口能吃到麵包體的蓬鬆和雞腿的脆感，再搭配醬汁和生菜，個人還滿喜歡的。玉米濃湯個人也覺得滿好喝的。

這次新品是由ㄚ丹師來上菜的『沙茶蘑菇肉醬薯』，酥炸波浪薯淋上沙茶蘑菇肉醬，會讓人越吃越涮嘴。

『沙茶蘑菇肉醬薯』單點65元/份，單筆購滿99元可以以55元加購沙茶蘑菇肉醬薯1份，滿198元加購2份，以此類推……。

丹丹漢堡雖然是高雄起家，但是很多觀光客來到台南旅遊，多數人都會把丹丹漢堡列入必吃美食之一，而台南人也很愛這一味，一來是因為價位不貴，另一方面則是可以選擇中西搭配的套餐。這次推出『沙茶蘑菇肉醬薯』和『點餐加2元飲料升級大杯』，你們來嘗鮮了嗎？

丹丹漢堡安平店

【地址】台南市安平區平豐路389號（Google地圖）

【位置】大魚的祝福附近

【電話】06-2998822

【時間】早上0700~晚上2130

【公休】每週二

【網址】官網、粉絲團

【公車】

19.77於原住民文化會館下車，步行約3~6分鐘。

14於平豐路口下車，步行約3~6分鐘。

（大台南公車）（動態資訊）（路線）（時刻）（票價）（臺南巴士通粉絲團）（大台南公車APP）

(詳情請依相關單位公告為準)

【Tbike】

T-Bike安億停車場站步行約4~6分鐘。

（租借站查詢）、（租借方式）、（租借費用）

【停車】

路邊公有停車格及周邊停車場

【丹丹漢堡台南門市資訊】

仁德店 台南市仁德區中山路272號 06-2491350

佳里店 台南市佳里區延平路191號 06-7230909

大灣店 台南市永康區民族路271號 06-2725847

安南店 台南市安南區海佃路一段215號 06-3501172

安和店 台南市安南區安和路一段480號 06-2566673

安平店 台南市安平區平豐路389號 06-2998822

崇德店 台南市東區崇德路634號 06-3360986

成功店 台南市北區成功路380號 06-2226848

新化店 台南市新化區忠孝路116-1號 06-5986378

新市店 台南市新市區中正路152號 06-5012030

永康店 台南市永康區中正路228號 06-2018450

麻豆店 台南市麻豆區興中路172號

文章來源：南人幫 - Life in Tainan FB：南人幫 - Life in Tainan

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」