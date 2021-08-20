入住台北福華「送2999元烤鴨全餐」！享下午3點退房，再贈紅酒與啤酒暢飲

「台北福華大飯店」先前因為疫情三級警戒而推出的港式外帶點心造成一波訂購潮，這回疫情趨緩再推出「福華鴨香寶」住房專案，只要即日起入住此方案，直接送價值2999元的豪享烤鴨合菜一套，更狂的是還可以延後退房至隔日下午3點，入住再送六罐台灣啤酒及紅酒一瓶，快揪團住起來囉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北福華大飯店是台灣最大的五星級連鎖飯店集團，尤其位置坐擁台北市東區林蔭大道，且鄰近捷運站與附近商圈，過去吸引不少政商與觀光客入住，現在也因應疫情趨緩逐步推出的優惠專案，希望慢慢讓消費者回流消費。

圖／台北福華大飯店官網

現在推出的「福華鴨香寶」住房專案即日起至9月30日，預定並入住雙人尊爵套房，每晚4,999元起(已含稅及服務費)，內容包含麗香苑外帶獨享套餐晚餐2客，還有每房贈送豪享烤鴨合菜一套(價值NT$2,999，可選擇午餐或晚餐，需提前兩小時預訂)，除此之外，免費延遲退房至下午三點，每房再送六罐台灣啤酒及紅酒一瓶，不僅如此，房客館內餐飲都直接85折優惠(包含Room Service，不含酒水、桌菜宴席)與免費停車喔。值得一提是由於飯店供電調整，將於8月22日與29日部分暫停供電，建議消費者避開此時段喔。

圖／台北福華大飯店提供 烤鴨合菜僅示意，實際菜色請洽飯店詢問。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北福華大飯店

地址：106台北市大安區仁愛路三段160號

電話：02-2700-2323 轉訂房中心

圖／台北福華大飯店官網

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