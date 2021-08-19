最強中秋「火烤組合」！ 「屋馬燒肉x膳馨」聯名限定 爽吃蟳鮮鍋+日本A5和牛

呼叫炸雞控！在韓式炸雞及連鎖速食店的紅海下，來自美國南加州的人氣辣炸雞「Hotties Fried Chicken」日前低調登台，主打道地美式餐點，炸雞從不辣到辣共6款程度可選，加上特色醬汁，邪惡指數

2021-08-19 12:00