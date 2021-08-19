最強中秋「火烤組合」！ 「屋馬燒肉x膳馨」聯名限定 爽吃蟳鮮鍋+日本A5和牛
肉控們準備開心過中秋！台中必吃的人氣「屋馬燒肉」與米其林餐盤推薦的經典台菜「膳馨餐飲集團」，強強聯手推出兩款「最強中秋火烤組合」，一口氣能吃到島野生紅蟳&日本A5和牛，招牌火鍋+燒肉冷凍宅配送到家直接享受！
這回台中屋馬燒肉攜手膳馨推出的火烤組合，分別是中秋團圓歡聚食嗑、嚴選日本A5和牛饗宴。前者吃得到「屋馬經典燒肉組合」，有西班牙伊比利豬、美國韓風小牛排、安格斯牛小排、義大利香草雞、與馬來西亞大草蝦等熱門肉品及海味，後者「嚴選日本A5和牛饗宴」，除了上述肉品與海味外，再多添加「日本A5和牛紐約客」，完全滿足肉控需求、盡情吃肉無負擔。
兩種燒肉組合皆搭配膳馨的「蟳鮮酸菜白肉鍋」，吃得到膳馨最經典以天然水果醃製的酸白菜熬煮而成、口味鮮甜酸香的酸菜白肉鍋湯底，並附上超過8種經典食材及海捕自印尼海域的根島野生紅蟳。今年中秋節粉絲們在家就能一邊大口吃燒肉，一邊開涮美味鍋物，只要至指定網站下訂台中最強火烤組合，就能直送到家超方便。
屋馬燒肉X膳馨「火烤組合」
價格：中秋團圓歡聚食嗑3,688元、嚴選日本A5和牛饗宴4,950元
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