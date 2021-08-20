精選6大中秋特色禮盒！質感馬蹄酥、花火摩天輪，還有寶可夢超萌禮盒

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中秋節將至，年年都吃傳統月餅口味似乎有點膩味，今年何不來點特別的？兼具傳統、創意與設計感的優質中秋禮盒究竟有哪些好物推薦呢，就來帶大家看看吧！

晨牧手作烘焙坊：【提金禮盒】、【搶金禮盒】、【馬蹄酥精裝版禮盒】

圖片來源：晨牧手作烘焙坊
圖片來源：晨牧手作烘焙坊

台中知名的「晨牧手作烘焙坊」於中秋佳節推出了精緻禮盒。除了有走傳統口味的【提金禮盒】、【搶金禮盒】；也有跳脫傳統月餅風格的【馬蹄酥精裝版禮盒】，讓你不管要送哪一個對象、喜好口味為如何，都有絕佳選擇！

禮盒內不僅有去年熱銷的烏魚子月餅「烏金酥」，還有人氣芋皇酥、經典蛋黃酥，而其中最特別的，就是晨牧新推出的「紫鑽鳳梨酥」「搶金酥」。「紫鑽鳳梨酥」嚴選台南關廟土鳳梨，經慢火熬煮製成清香細膩的土鳳梨餡，加入選自南投信義的手採青梅，再以天然工法釀造的紫蘇梅，打造完美酸甜比例的內餡，餅皮則揉合了英國皇家伯爵茶葉，入口後能嚐到淡淡茶香。

圖片來源：晨牧手作烘焙坊
圖片來源：晨牧手作烘焙坊

「搶金酥」則更有特色，以「紫鑽鳳梨酥」為基礎，依比例將自熬的土鳳梨餡融合精選肉鬆，鹹香味道意外合拍。這種不同於坊間鳳梨酥的口感，讓人越吃越涮嘴！另外還有下午茶好物「法式馬蹄酥」禮盒可選購，酥脆的口感是零嘴界的無冕之王，且包裝精美價格平實，為送禮的好選擇。

圖片來源：晨牧手作烘焙坊
圖片來源：晨牧手作烘焙坊

【提金禮盒(6入裝)】原價$460 (8/31前預購享9折優惠)

A組合內容物包含：烏金酥、芋皇酥、經典蛋黃酥各2入。

B組合內容物包含：搶金酥6入。

C組合提金金鑽禮盒，內容物包含：搶金酥3入、紫鑽鳳梨酥3入。

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【搶金禮盒(8入/10入)】原價$690 (8/31前預購享9折優惠)

A組合內容物包含：搶金酥6入、烏金酥4入(共10入)

B組合內容物包含：搶金酥3入、紫鑽鳳梨酥3入、經典蛋黃酥2入以及芋皇酥2入(共10入)

C組合內容物包含：烏金酥3入、經典蛋黃酥3入、芋皇酥2入。(共8入)

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【法式馬蹄酥精裝禮盒 (16入) 】原價$270 (8/31前預購享9折優惠)

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Lady M：【星夜摩天輪中秋禮盒】

圖片來源：Lady M
圖片來源：Lady M

並非以糕餅著稱的Lady M這次推出的中秋禮盒卻獨具一格，摩天輪搭配花火的造型非常吸睛，輕壓禮盒背面的隱藏按鈕，還可點亮包裝上的點點繁星，從外觀到創意都令人驚嘆。內裡則與台灣在地老牌餅店「舊振南」合作，選用綿密的豆沙為基底，在奶皇、可可餡中佐以鹹蛋黃增添風味與層次，烘烤出濃郁的奶皇月餅與苦甜的可可月餅，唯一美中不足的就是售價真的偏高。

圖片來源：Lady M
圖片來源：Lady M

【星夜摩天輪中秋禮盒】原價：$2280 (預購時間：即日起至 8/29 23:59)


Häagen Dazs：【金典蒙娜麗莎】

圖片來源：Häagen Dazs
圖片來源：Häagen Dazs

身為冰淇淋界知名品牌的Häagen Dazs這次推出的中秋禮盒極具紀念價值，是與法國羅浮宮合作推出的優雅「藝術品」。包含金典蒙娜麗莎、邱比特祝福、維納斯之秋、勝利降臨、月神光彩等等，其中主打的就是「金典蒙娜麗莎」。羅浮宮博物館地標「玻璃金字塔」上鑲嵌了蒙娜麗莎的微笑、作為月餅的保溫袋登場，既實用又造型滿分，是超有排場的送禮好選擇，包裝還能重複使用或收藏起來，是藝術迷必定要入手一份！

【金典蒙娜麗莎】原價：$1,380（6入）(8/31前預購一盒即享88折優惠，最低可享72折，每滿五盒加贈冰淇淋單球兌換券5張)


Mister Donut【寶可夢中秋禮盒】

圖片來源：Mister Donut
圖片來源：Mister Donut

甜甜圈和寶可夢陪你一起過中秋！此次Mister Donut共推出兩款中秋節禮盒，「寶可夢中秋大禮盒」外盒集結傑尼龜、妙蛙種子、小火龍等9個人氣角色，「寶可夢中秋小禮盒」則是用超萌皮卡丘與吉利蛋作為主要外觀設計，內容物的部分使用日本桃山和菓子技術，推出了低油、清爽、口感綿密且細緻的桃山月餅，共有3種口味，包含「芒果燕麥桃山月餅」、「水蜜桃牛奶起司桃山月餅」、「焦糖牛奶起司桃山月餅」，另外還有鳳梨酥、厚切年輪蛋糕、起司/草莓餅乾等多款糕點，喜愛寶可夢的人改快買來收藏。

圖片來源：Mister Donut
圖片來源：Mister Donut

【寶可夢中秋大禮盒】(含15品糕點)

原價：$800

【寶可夢中秋小禮盒】(含12品糕點)

原價：$520


詩特莉 Aunt Stella：【秋季禮盒】

圖片來源：詩特莉 Aunt Stella
圖片來源：詩特莉 Aunt Stella

以手作餅乾聞名的「詩特莉 Aunt Stella」推出的「秋季禮盒」有著繪本般多彩的秋日即景，以漫步秋季林間的晝夜為發想，設計出歐洲風格濃厚的包裝。此外，選用「紅土鹹鴨蛋黃」搭配「酸甜金鑽鳳梨」融合而成的「中秋限定」口味「金鑽鳳凰酥球」也將登場。想嚐嚐看「詩特莉 Aunt Stella」的烘焙實力，不妨將這次的秋季禮盒收藏起來慢慢享用吧！

【秋季禮盒】原價：$730、$800、$820


GODIVA 【2021中秋系列禮盒】

圖片來源：GODIVA
圖片來源：GODIVA

巧克力專家「GODIVA」延續去年「花好月圓」的概念，將紅、玫瑰金及深藍等色調作為主體，設計出今年的「中秋系列禮盒」，不但把品牌象徵巧妙地融入其中，還將自身品牌的尊貴與奢華傳達出去，給購買者「尊爵不凡」的感受。禮盒全部都是以巧克力為主體，有片裝、塊裝及巧克力月餅等品項，可以從中挑選想要的款式購買。

【中秋節巧克力禮盒】（14顆／18顆／32顆）

原價：$2,780／$3,580／$6,380

【中秋節巧克力月餅禮盒】（4顆／8顆／10顆）

原價：$1,480／$1,780／$2,380

【中秋節片裝巧克力禮盒15片裝】

原價：$950

【中秋節奢享禮籃】

原價：$8,980


延伸閱讀>>「烏魚子入餅、玩轉鳳梨酥」台中知名烘焙坊大推創意月餅！

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