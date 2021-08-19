台中「神秘餐酒館」防疫便當最低8折！嫩煎牛小排、炸蝦天婦羅蓋飯好澎湃

天色一暗，招牌霓虹燈亮起，眾人目光逐漸被吸引到這間神祕餐酒館上，「Chill house餐酒館」位在台中台灣大道二段、廣三SOGO正對面，是不少台中人下班放鬆小酌的好去處，雖因疫情關係，暫時無法在Chill house餐酒館內用，享受放鬆又迷人的微醺氛圍，但在疫情期間店家也推出多項防疫外帶餐點。為滿足大眾族群，牛、豬、雞、魚口味通通準備齊全，除了有人氣特製干貝絲炒飯、西班牙雞肉飯、蒲燒鰻魚飯、多款經典蓋飯更是大家用餐的好選擇。

Chill house防疫健康便當中，蓋飯類皆由1主菜5配菜所組成，配菜的部分，店家會根據當日採買的食材進行搭配，要帶給大家新鮮又健康的一餐。此外，Chill house有販售無酒精特調、奶類、茶類三大類飲料品項，習慣吃飯搭配飲料的朋友，直接幫你省一趟跑手搖飲店！

嫩煎牛小排蓋飯

嫩煎牛小排煎得恰到好處，口感帶有韌度但不乾柴，吃起來鮮嫩順口再淋上店家自行熬製的烤肉醬，風味更是加乘。

嫩煎牛小排蓋飯

醬燒豬五花蓋飯

身為「白飯殺手」的醬燒豬五花，實力可不容小覷。店家選用肥瘦適中的豬五花下去拌炒，口感軟嫩且油脂十分豐富，鹹香滋味非常下飯。

醬燒豬五花蓋飯

和風唐揚雞蓋飯

炸得金黃香酥的和風唐揚雞，記得沾著店家特製的黃芥末醬食用，清爽滋味讓人不禁一口接著一口。

和風唐揚雞趁熱吃口感最佳。

日式炸蝦天婦羅蓋飯

裹著金黃色麵衣的兩大隻炸蝦，外皮酥脆、香氣撲鼻，大口咬下，卡滋聲在耳邊響起，相當過癮！搭配店家特製天婦羅醬一起食用也很加分。

日式炸蝦天婦羅蓋飯

左：泰奶奶的、中：青蘋果樂園、右：蜜柚花冰茶

來個防疫便當也絕少不了一杯飲料，「泰奶奶的」使用道地泰奶作法，忠實呈現泰式奶茶風味，是最多人選購的飲料；用蘇打水打成氣泡飲，以亮眼的漸層綠呈現夏日超夯的「青蘋果樂園」，喝起來清爽又解膩；喜歡茶系列的人，可以來杯「蜜柚花冰茶」，使用蜜桃茶為基底，加入蜂蜜、葡萄柚、橙花水、接骨木進行調製，帶有花果香的獨特風味，喝起來也不會太甜，讓人意猶未盡。

全台一同抗疫，Chill house為感謝辛苦的醫護人員，只要出示相關證件，來店消費即享8折；外帶自取的朋友也享有8.5折優惠。此外，消費滿額還可享Chill house外送服務，而店家也有與ubereats合作，也歡迎大家多加利用。今天還沒決定吃什麼嗎？不妨來份蓋飯+無酒精特調吧！大家記得提前打電話訂餐再前往領取，以節省在現場等候的時間唷。

Chill house餐酒館

店家地址：臺中市西區臺灣大道二段452號

連絡電話：0423232008

營業時間：18:00-02:00（疫情期間調整為11:00-14:00～17:00-08:00）

粉絲專頁：https://bit.ly/375C1IH





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