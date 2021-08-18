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南部炸雞控有福了！「起家雞」正式進軍台南　徵才資訊搶先曝光

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／起家雞Cheogajip臉書粉專
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超人氣韓式炸雞品牌，在北部遍地開花，這回繼高雄之後又要南下至「台南」展店啦。日前已正式公告「儲備幹部」徵才中，代表台南的民眾不久後即可就近吃到頂級洋釀、黃金起司與青蔥等受歡迎炸雞口味。

圖／起家雞Cheogajip臉書粉專
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「起家雞」其實是正宗韓國龍頭的韓式炸雞品牌，最早成立於1989年，日前在韓國、台灣與美國共有超過1000家的分店，可見人氣不同凡響，且該品牌採用全台首創使用氣冷生產技術的履歷雞，肉質鮮美多汁，並秉持「娘家」愛與人情味的料理精神，持續提供消費者最優質的美味料理與服務品質，而起家雞也被多家美食與媒體評比為Top1人氣必吃的韓式炸雞店，尤其店內第一名首選的「頂級洋釀」口味，是採用招牌洋釀醬搭配韓式特調白醬，一口「喀呲」咬下的多層次美味，絕對必吃。

圖／起家雞Cheogajip臉書粉專
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此次起家雞確定要前進台南新展店，從人力網站可看到已開始徵求儲備幹部，另由於台南店設立目前尚無區域定案，因此錄取的儲備幹部，可先至台北直營門市實習3至4月，並有完整的教育訓練，待台南門市設立完成後，再調回台南服務。詳細職務說明請至人力銀行查詢。

圖／起家雞Cheogajip臉書粉專
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圖／起家雞Cheogajip臉書粉專
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