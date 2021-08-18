麥當勞「泰式香辣醬」實測開箱！雞塊沾醬評價兩極　2大隱藏吃法更對味

麥當勞雞塊為許多忠實麥粉的最愛清單之一，經典「糖醋醬」沾醬組合更是不少人心目中的第一名。不過繼BTS套餐的肯瓊醬後，麥當勞8月初低調上架了最新「泰式香辣醬」，酸辣的滋味及蒜味引起嘗鮮潮，有人盛讚微辣開胃，但也有一面倒的負面評價討論。今天跟大家分享實際開箱，再加碼2大隱藏吃法，讓想嘗鮮的人不怕踩雷。

泰式沾醬低調回歸 網友評價兩極

圖／編輯葉穎樂攝

麥當勞雞塊沾醬「泰式香辣醬」近期悄然登場，不必加價即可換成新口味，雖無官方宣傳，仍在社群上陸續引發討論，而早在2013年春節期間也有人分享過這款沾醬，算是回歸的口味之一。

有網友正面評價：「辣辣的又很開胃」「泰式超讚！在我心裡是麥當勞分數最高的醬！」，但也有許多網友不以為然，形容味道微妙，也有人提到味道普通、有如泰式風味薯片的味道。吃過的人也在留言區分享：「泰式醬蒜頭味超重的」、「以前的泰式不是這樣的...變質了」、「就是全聯買得到的拉差辣醬」、「吃起來很像喜酒第一道冷盤淋在九孔上的醬」，更有人直接站隊「唯一支持肯瓊」、「糖醋才是王道」，還有人最在意的是麥當勞不再開放加購糖醋醬，展現招牌沾醬的人氣。

實際開箱＆升級版吃法推薦

圖／編輯葉穎樂攝

編輯實際品嘗，撕開醬料時可聞到酸辣的香氣，醬料濃稠。雞塊沾醬後入嘴的滋味偏酸，但越吃越像甜度低的泰式酸辣醬，味蕾也會閃過極為短暫的辣度，不會感受到太強烈的蒜味，整體像酸辣版糖醋醬，也有點似泰式餐廳吃月亮蝦餅時，所附沾醬的快餐版本。

圖／編輯葉穎樂攝

若覺得與雞塊不搭，有網友建議可沾薯條，吃起來更對味，亦可倒在麥脆炸雞上，鹹香脆皮配上酸辣醬美味瞬間升級。值得一提的是，9月也預計有新的蜂蜜醬即將上市，代表大家又能隨喜好品嘗新風味囉！

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